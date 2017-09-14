Днепропетровск, Украина, 14 сентября, 2017, 18:47 — ИА Регнум. Мэр украинского города Днепр, более известного как Днепропетровск, Борис Филатов в ожидании приезда Михаила Саакашвили отменил запрет на гастроли передвижных цирков с животными и сообщил об этом 14 сентября на своей странице в Facebook.

Клоуны

«13 июня прошлого года своим распоряжением я запретил в Днепре гастроли передвижных цирков с животными. На время визита Михаила Саакашвили и «Руха новых сил» во вверенный мне земляками город, приостанавливаю действие вышеуказанного распоряжения», — написал Борис Филатов.

Отмену этого запрета Филатов сопроводил распоряжением соответствующим службам обеспечить дезинфекцию территории и гигиену проведения мероприятия.

Каким образом вояж бывшего губернатора Одесской области связан с цирковыми животными, Борис Филатов не пояснил.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября лишённый Петром Порошенко украинского гражданства трижды бывший Михаил Саакашвили при поддержке своих сторонников прорвался из Польши на территорию Украины через кордоны украинских силовиков.