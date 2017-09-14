Москва, 14 сентября, 2017, 18:54 — ИА Регнум. На Площади Революции в Москве начала работу 13-я ежегодная ярмарка армянских товаров и производителей «Золотой гранат». Как заявил на церемонии открытия руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин, товарооборот между Россией и Арменией вырос на 40%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ярмарка армянских товаров «Золотой гранат»

«В Москве каждый день как праздник. Ежегодная ярмарка «Золотой гранат» — это традиция и символ развития российско-армянских отношений. Это означает, что программа сотрудничества не осталась только на бумаге. Товарооборот вырос за полгода на 40%, это уникальные данные. Поздравляю всех армянских производителей! Москвичи любят армянскую продукцию», — заявил Сергей Черёмин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ярмарка армянских товаров «Золотой гранат»

По словам продавцов на ярмарке, с каждым годом в Москве открывается всё больше точек, москвичи с радостью покупают натуральную продукцию армянских производителей.

«Москва — наш главный партнер, самый продвинутый субъект в торговых отношениях. После вхождения в евразийский союз товарооборот растет, ваша поддержка неоценима», — подчеркнул начальник управления внешних связей аппарата мэрии Еревана Давид Геворкян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ярмарка армянских товаров «Золотой гранат»

Отметим, первая ярмарка «Золотой гранат» прошла в Москве в 2005 году. На ежегодном фестивале, организованном при поддержке департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и представительства мэрии Еревана, будут представлены армянские производители промышленных, продовольственных товаров, ювелирной, сувенирной продукции, изделий народных художественных промыслов и ремёсел. Гости ярмарки смогут познакомиться с армянскими музыкальными инструментами, историей национальных танцев, принять участие в мастер-классах, научиться танцевать кочари, берд и ярхушту.

«Усилия правительства Москвы и администрации мэрии Еревана направлены на реализацию конкретных проектов, одним из которых является «Золотой гранат». С гордостью могу сказать, что в следующем году мы будем отмечать уже 20-летие программы сотрудничества», — отметил чрезвычайный и полномочный Посол Республики Армения в РФ Вардан Тоганян.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы сотрудничества между столицами России и Армении с целью укрепления и развития двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.