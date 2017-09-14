Токио, 15 сентября, 2017, 02:51 — ИА Регнум. Первое испытание ядерного северокорейского заряда в 2006 году вызвало в Японии волну призывов отказаться от своего безъядерного статуса. С тех пор эта пропаганда не утихала. Как удалось продвинуться сторонникам новой милитаризации Японии за прошедшие 10 лет, рассказывает в своей статье доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Ядерная Япония

Наличие вооруженных сил и право ведения войны запрещено 9 статьей действующей Конституции Японии. Однако премьер-министр Синдзо Абэ открыто заявляет о желании пересмотреть Конституцию для того, чтобы стать «нормальным государством». Уже в 2006 году представители японского правительства делали заявления о наличии в Японии технологий для создания ядерного оружия.

В нынешней ситуации позиция тех японских политиков, которые выступают за наращивание военной силы и возможного владения «оборонительным» ядерным оружием, получила подкрепление. Прагматичный Дональд Трамп заявил, что богатые Япония и Южная Корея могут и сами защитить себя и для этого могли бы обзавестись собственным ядерным оружием. Но основным препятствием для изменения Конституции до сих пор служит неприятие такого подхода простыми японцами.

Смогут ли усилия японских СМИ сломить общественное мнение, продолжающее выступать за мирную Японию, читайте в статье: Атомная бомба — теперь в Японии?

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