Тбилиси, 15 сентября, 2017, 02:17 — ИА Регнум. Прорыв экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили через польско-украинскую границу привлек внимание множества экспертов. Это событие выглядит крайне узнаваемым. О том, что напоминает развернувшееся на Украине действо, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашвили.

Грузия

Судя по заявлениям Саакашвили, который говорит о «миллионах сторонников» и своем желании указать всем преступникам на их места, его забег через границу готовился тщательно и имеет серьезный бэкграунд. В противном случае, что бы помешало положить его лицом в землю во исполнение закона прямо на КПП, а не устраивать микромайдан с участием несчастных пограничников?

Ситуация имеет еще один аспект. После того, что сделал Петр Порошенко на посту президента, он, конечно, не заслуживает ни малейшего сочувствия. Но «благодарность», полученная им пригретого некогда беглого грузинского президента, превыше всех похвал. Заявления Саакашвили, в которых он сравнивает Порошенко с ребенком, укравшим банку варенья, не сулит нынешнему президенту Украины ничего хорошего. А обещание бывшего губернатора Одесской области внедрить повальную справедливость не обещает ничего хорошего уже самой Украине, и так находящейся не в лучшем положении. Подтверждает эту мысль история президентства Саакашвили в Грузии, где справедливостью и не пахло.

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