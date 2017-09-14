Калуга, 14 сентября, 2017, 21:45 — ИА Регнум. 26-летнего жителя Калуги признали виновным в совершении семи преступлений и приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом 14 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Азер Садыгов.

Установлено, что 8 июля 2016 года днем осужденный вместе с несовершеннолетним младшим братом и его несовершеннолетним другом зашёл в подъезд одного из домов по улице Платова и стал стучать в дверь квартиры своей знакомой. Привлечённый шумом, на лестничную клетку вышел сосед, который нецензурно выразился в адрес осужденного. В ответ тот жестоко избил мужчину, причём избиение продолжалось, пока потерпевший не потерял сознание. После этого злоумышленник вынес из квартиры избитого плазменный телевизор, спутниковую тарелку, планшет, колонки и вместе с несовершеннолетними свидетелями принёс украденное к себе домой.

Затем он решил вернуться в квартиру потерпевшего, чтобы украсть и другое ценное имущество. На этот раз злоумышленник, угрожая насилием, потребовал от двух своих младших братьев 12 и 13 лет и их 16-летнего друга помочь совершить хищение, однако последний отказался. Тогда осужденный с двумя братьями, не достигшими возраста уголовной ответственности, снова пришел в квартиру потерпевшего, откуда также забрал микроволновую печь.

Потерпевший был обнаружен в своей квартире и доставлен в больницу, но скончался от полученных повреждений.

На след преступника полицейским удалось выйти не сразу. Так, первоначально в совершении преступления был заподозрен другой человек, с которым у потерпевшего могли быть неприязненные отношения. Однако следователи и оперативники отрабатывали и другие версии. Спустя месяц через известный сайт частных объявлений удалось обнаружить украденный из квартиры планшет и через покупателя выйти на след виновного.

Кроме того, был установлен еще один эпизод преступной деятельности осуждённого. 13 августа 2016 года он совершил грабеж на Телевизионной улице, похитив с применением насилия сумку у женщины, в которой находились деньги и мобильный телефон. На следующий день после совершения этого преступления злоумышленник и был задержан.

Выяснилось, что он был пять раз судим за совершение хищений и угоны автомобилей, отбывал наказание в колонии, откуда освободился условно-досрочно за три месяца до первого ограбления. Младшие братья осужденного состоят на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.

Суд также удовлетворил исковое требование матери погибшего на 1 млн рублей компенсации морального вреда и 180 тыс. рублей компенсации материального ущерба — стоимости похищенного имущества.

Напомним, с начала 2017 года на территории калужского региона подростками и с их участием совершено более 107 преступлений, выявлены и поставлены на учёт более 449 подростков и 315 родителей, не занимающихся воспитанием детей и своим антиобщественным поведением способствующих совершению ими преступлений.

Пресечено свыше 1656 административных правонарушений по линии несовершеннолетних, из них более 373 — совершенных самими подростками. К административной ответственности привлечены более 1183 родителей.