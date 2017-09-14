Москва, 14 сентября, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Решение Украины углубить Азовское море крайне сомнительно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Ракушечник

«Это решение крайне сомнительно. Во-первых, любое вторжение в природу чревато самыми непредсказуемыми последствиями, в чем мы убеждались не раз. Во-вторых, Азовское море не является внутренним водоемом Украины, и надо было, по крайней мере, решать этот вопрос в консенсусе с Россией», — сказал сенатор.

Клинцевич полагает, что обращение РФ в профильные международные инстанции «обязательно последует».

«Киевский режим, доведя людей до нищеты, решил теперь взяться за природу», — заключил Клинцевич.

Украина приняла решение углубить дно Азовского моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство инфраструктуры страны. Сообщается, что в акваторию Азовского моря оперативно направлены земснаряд «Меотида» и ледокол «Капитан Белоусов».