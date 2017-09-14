Берлин, 15 сентября, 2017, 01:05 — ИА Регнум. Партии Германии, традиционно относящиеся к левой политической повестке, относительно неплохо выступили в 2013 году, получив на федеральных выборах 2013 года около 42% голосов. Как обстоят дела на левом фланге немецкой политики 4 года спустя, рассказывает в своей статье доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Руслан Костюк.

Германия

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), будучи старейшей и солиднейшей, составила в 2013 году коалицию с Христианско-демократическим союзом/Христианско-социальным союзом (ХДСС/ХСС). Но измеряя их рейтинг после четырехлетнего пребывания в кабинете Ангелы Меркель, эксперты говорят о том, что СДПГ продолжает уступать правоцентристскому блоку.

Кроме крупнейшей умеренно-левой силы в лице СДПГ, социалистическую повестку пропагандируют во многом противоположные «Левые», являющиеся наследниками немецких коммунистов, и «Союз-90-Зеленые». «Левые» под руководством Сары Вагенкнехт заявляют о желании «изменить основные направления политики в этой стране», включая повышение максимальной ставки налогов для богачей и отмену антироссийских санкций. За этот пункт своей программы они получили от немецких СМИ прозвище «путинопониматели». К сожалению, их популярность не позволяет им рассчитывать на более чем девятипроцентную поддержку избирателей. Еще на 1—2% хуже обстоят дела с народной поддержкой у «Союза-90-Зеленых», которые, несмотря не пребывание в левой части спектра, исповедуют яростно антироссийскую политику и «зеленый экстремизм».

Возможно ли представить платформу, на базе которой реально было бы преодолеть противоречия, царящие между левыми партиями Германии, читайте в статье: Германия: на левом фронте без перемен

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