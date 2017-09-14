Ярославль, 14 сентября, 2017, 17:47 — ИА Регнум. В Ярославле на арт-объекте «Золотое кольцо» в Бутусовском парке обнаружили торчащие саморезы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Золотое кольцо»

На арт-объекте «Золотое кольцо», установленном в Бутусовском парке, были обнаружены саморезы, о которые травмировались дети и взрослые. Специалистам «Горзенхозстроя» пришлось выехать на место и срезать их.

«Когда мы устанавливали Кольцо, то никаких саморезов там не использовали. Мы изначально установили его в одном месте, но потом мэрия его переставила в другое. Я подозреваю, что в момент перестановки рабочие могли нарушить целостность объекта и исправляли это саморезами. Обязательно выйду на место и все проверю» — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор ООО «Премиум Профи» Павел Захаров.

Месяцем ранее «Горзенхозстрой» уже вытаскивал саморезы из детского городка в парке Тысячелетия. Кто-то их туда постоянно ставил и дети, лазающие по сетке, получали травмы.