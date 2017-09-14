Москва, 15 сентября, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Центробанк РФ планирует снизить ключевую ставку на очередном заседании совета директоров, который состоится сегодня, 15 сентября. Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Вероятнее всего, показатель уменьшится на 0,5 процентных пунктов и составит 8,5%. Если прогноз экспертов сбудется, это будет уже четвертое по счету снижение ключевой ставки ЦБ в 2017 году. В январе показатель составлял 10%, затем регулятор дважды снижал его на 0,25 процентных пунктов и один раз на 0,5%.

При этом Центробанк придерживается политики таргетирования инфляции: по его расчетам, к концу года она должна составить 4%. Однако Минэкономразвития РФ считает, что инфляция по итогам 2017 года может окажется ниже прогнозируемой и составить менее 3,5%.

ЦБ под давлением

Центробанк РФ практически гарантировано снизит ставку на заседании в пятницу, считает начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.

«Инфляция замедлилась заметно ниже цели регулятора, а разрыв между инфляцией и ключевой ставкой составляет более 5 процентных пунктов. Это слишком много, поэтому у Банка России практически нет выбора», — уверен Волков.

Кроме того, по его словам, рубль в последнее время показывал позитивную динамику на фоне притока спекулятивного капитала в российские облигации федерального займа. Это также увеличивает давление на ЦБ с точки зрения необходимости снижения ставки, считает эксперт.

«Скорее всего, ставка будет снижена на 0,5 процентных пункта, то есть до 8,5%. Важным заявлением ЦБ также может стать подтверждение ориентира по ставке на уровне 6−7%», — отметил Волков.

Нет оснований не снижать

Между тем, Центробанк может заявить, что ему и дальше необходимо наблюдать за динамикой инфляции. В таком случае регулятор может снизить показательно всего на 0,25 процентных пунктов, считает зампредседателя «Локо Банка» Андрей Люшин.

«Но это маловероятно, скорее всего, регулятор все же понизит ставку на 0,5 процентных пунктов», — прогнозирует Люшин.

В любом случае, уверен он, ЦБ так и иначе снизит показатель, поскольку реальных оснований для сохранения ставки на прежнем уровне нет. Так, например, с точки зрения курсовых рисков рубль сейчас достаточно стабилен.

«Кроме того, в сентябре годовая инфляция может составить 3,1−3,2%, то есть, если ЦБ оставит ставку без изменения, разрыв между ключевой ставкой и инфляцией вырастет почти до 6 процентных пунктов», — объясняет Люшин.

Вдобавок ЦБ постоянно получает критику от бизнес-сообщества. Предприниматели обвиняют регулятор в нежелании снижать ставку активнее, а значит и стимулировать кредитование и экономику.

«В этой ситуации совершенно нелогично и неправильно не идти на смягчение денежно-кредитной политики», — уверен Люшин.