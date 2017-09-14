Ярославль, 14 сентября, 2017, 17:12 — ИА Регнум. В Ярославле приостановлен аукцион на сумму 96,7 млн рублей по сносу зданий и возведению нового для регионального ГУ МЧС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

Wikimedia.org Здание пожарного депо на Красной площади

По техническому заданию на участке, который находятся рядом с Красной площадью, необходимо произвести демонтаж существующих зданий: трех одноэтажных и одного двухэтажного. На их месте будет построено новое здание управления, проведено благоустройство территории.

Работы по сносу зданий и возведению нового получили положительное заключение историко-культурной экспертизы, которая проводилась в сентябре 2016 годом архитектором-реставратором, инженером-строителем Юрием Аврутовым.

Победителем конкурса признан единственный участник — ЗАО «ВИТА Групп» из Твери.

Дата окончания работ предусмотренных контрактом — до 31.12.2017 года, но московское ООО «Новострой» произвело расчеты и выяснило, что заказчик установил срок выполнения работ более чем в 3 раза меньший, чем это предусмотрено проектной документацией. «Даже если работы выполнять в 2 смены, то срок все равно невыполним. Таким образом, заказчик изначально ставит перед подрядчиком заведомо невыполнимые условия», — указывает ООО «Новострой».

А самарское ООО «Перспектива» считает, что спасатели нарушают требования Закона о контрактной системе, и лишает участников закупки возможности оценить свои силы до подачи заявки на участие в аукционе. Кроме этого, договором допускается расторжение контракта по соглашению сторон, но при этом заказчик не внес условие о возврате денежного обеспечения исполнения контракта в случае такого расторжения.

Аукцион приостановлен и сейчас УФАС проводит проверку.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что пока никакого ответа от антимонопольной службы не получили и будут реагировать после получение официального ответа.