Берлин, 14 сентября, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Гражданин Германии, блогер Уве Нимайер обратился к администрации «Фейсбука» с требованием закрыть группу немецкоязычных пользователей Ostpreußen. Блогер, проживающий в Калининграде, утверждает, что в группе культивируются реваншистские взгляды о Калининградской области. Корреспондент ИА REGNUM связался с господином Нимайером, который сейчас находится в Берлине.

Немецкая девочка дарит цветы советским военным. Кёнигсберг, июнь 1945 года

ИА REGNUM : Расскажите, в чём ваши претензии к группе «Восточная Пруссия»?

Когда я вступил в эту группу года три назад, то считал, что немцам интересно узнать о развитии Калининградской области. Но я ошибся. Там собираются люди, которые заинтересованы обсуждать тему только Восточной Пруссии. В этой немецкоязычной группе насчитывается 3,5 тысячи пользователей из Германии, но бал правят 100—200 пользователей — это «коричневые активисты».

ИА REGNUM : Почему вы их так называете?

Коричневые активисты? Потому что для них Калининградской области не существует. Эти люди пишут, как хорошо было раньше в Кёнигсберге, и как сегодня в Кёнигсберге — не в Калининграде! — очень плохо. И как я понял, никто не хочет чего-то оптимистического обсуждать. Для них русские — это преступники, русские всё испортили.

ИА REGNUM : А вы разговаривали с администраторами этой группы, чтобы они урезонили таких пользователей?

Конечно, пытался общаться с администраторами. Но вскоре понял, что именно они и есть самые главные активисты, так что бессмысленно с ними разговаривать. Более того, высказывать свое мнение публично мне просто не дают, меня обижают на каждом шагу. А последние три недели меня три раза исключали из группы. И я решил, раз у меня нет возможности позитивно влиять на характер группы, то надо идти другим путем.

ИА REGNUM : Каким?

Я официально обратился в администрацию «Фейсбука» с том, что у меня есть подозрения, что данная немецкоязычная группа является экстремистской. Сейчас я жду реакции от руководства соцсети.

ИА REGNUM : Приведи, пожалуйста, примеры реваншистских заявлений в группе.

Часто пишут, что существует только Кёнигсберг, который временно оккупирован Россией, и Россия должна освободить его. Когда я пишу о разных политических и общественных событиях в Калининграде, то мне дают понять, что немец не должен говорить «Калининград», потому что «Калинин — это преступник, убийца», и город с таким названием не должен существовать. И я как немец это должен понимать. Также масса пользователей постоянно пишет, что в Калининграде нет никакого прогресса, ничего не развивается…

ИА REGNUM : Постойте, в преддверии чемпионата мира по футболу вон какое развитие идёт…

А никому это не интересно! Я тоже так думал, что, может быть, через футбол можно найти общий язык. Ведь остров, где строится стадион к ЧМ-2018, был проблемным районом в немецкое время. И я думал, что строительство стадиона и целой инфраструктуры на острове позитивно повлияет на отношение к Калининграду со стороны пользователей группы «Остпройссен». Но вновь ошибся.

ИА REGNUM : В Германии, насколько мне известно, к реваншизму относятся со всей строгостью закона. Вы не планируете вынести это дело на более серьезный уровень?

Да, я планирую обратиться в генеральное консульство Германии в Калининграде с просьбой, чтобы мне дали совет. Например, контакты немецкой прокуратуры, которая готова заняться проверкой изложенных мной фактов.