Сочи, Краснодарский край, 14 сентября, 2017, 20:30 — ИА Регнум. Этим летом спрос на отдых в Сочи по сравнению с прошлогодним сезоном упал на 25−30%. Таковы данные комитета по туризму «Опоры России» Краснодарского края, полученные в результате анкетирования предпринимателей региона. По словам руководителя комитета Станислава Иванченко, бизнес называл эти цифры исходя из своей загрузки.

В начале лета комитет по туризму «Опоры России» Краснодарского края запустил проект «Как вам Сочи?». Его основная цель — сбор информации о реальном положении дел в туристической отрасли курорта. В рамках проекта более 50 представителей малого и среднего бизнеса прокомментировали уходящий сезон. При этом информация, полученная, что называется, из первых уст, сильно отличается от статистических данных администрации.

«Причин снижения туристического потока в Сочи в этом году — несколько. Первая — погода. Практически весь июнь оказался дождливым. Не способствовало росту числа отдыхающих на российском курорте и открытие Турции. Ожидания большого наплыва туристов за счет прошедшего Кубка Конфедераций тоже не оправдались.

Учитывая общее экономическое положение, россиянам сегодня легче и проще тратить свои отпускные на берегах Турции или Болгарии. Ни для кого не секрет, что один перелет в Сочи жителям Красноярска или Комсомольска-на-Амуре обходится в сумму более 20 тысяч рублей. За эти деньги можно позволить себе целую неделю в турецком «all inclusive», — отметил Станислав Иванченко.

Еще один важный вывод по результатам опроса. В 2017 году в Сочи едет абсолютно другой турист. Если в прошлом летнем сезоне большая доля гостей проживали в отелях уровня 4−5 звезд, то сейчас они выбирают гостевые дома и частный сектор.

«Говорить о том, что сезон провалился совсем, наверное, нельзя, просто у людей иные запросы и иной бюджет. Самый частый вопрос в нашем колл-центре: можно ли снять номер за 2000 рублей в сутки, а квартиру за 500? Уменьшилась и глубина продаж. Если раньше бронирование отелей шло за три-четыре месяца, то сегодня — в последний месяц», — поясняет ситуацию руководитель туристической компании «Ривьера Сочи» Белла Тарасова.

Станислав Иванченко особенно отметил, что лето-2017 показало, что индустрией гостеприимства в Сочи нужно заниматься более активно и комплексно. Требуется много работы в транспортной доступности курорта, доступности цен на авиабилеты, снижения налоговой нагрузки и многое другое. Например, люди приехавшие в курортный имеретинский район Сочи, высказались о том, что в им не хватило туристической инфраструктуры (уютные ресторанчики и кафе, музеи, и т.п.), которая делает отдых более разнообразным и комфортным.

Татьяна Дмитрова, заместитель руководителя комитета по туризму «Опоры России» со своей стороны подчеркнула, что вовлеченность розничного туристического рынка в реализацию внутреннего продукта снизилась:

«В нашей стране не развита система мотивации профессиональных байеров на работу с туристической инфраструктурой. В большинстве стран Европы давно отлажены коммуникации с туроператорами и турагентствами. Для них проводятся ознакомительные туры, ивенты, конференции, роуд шоу, проводятся рекламные кампании и акции. Все это финансируется за счет региональных бюджетов или консолидаторов со стороны представителей инфраструктуры. У нас такой практики нет вообще. Поэтому колоссальный потенциал туристического рынка используется минимально. Движение происходит только за счет инициативы туроператоров, заинтересованных в расширении собственного присутствия в регионе».

Как пример здесь может выступать один из самых успешных операторов туристического рынка России — «Библио Глобус». Ему удалось повысить объем реализации турпродукта по региону Сочи с 622 тыс. проданных туров в прошлом году до 889 565 туров за период до 31 августа в 2017 году.