Берлин, 14 сентября, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к немецкой автоиндустрии с призывом сделать все для восстановления доверия, утраченного после «дизельного скандала». С такой речью Меркель выступила на открытии международного автосалона во Франкфурте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

По словам канцлера, немецкие автопроизводители навредили не только себе, но и потребителям, и разочаровали их.

Тогда, в 2015 году, вскоре после очередного автосалона во Франкфурте, властями США автомобильный концерн Volkswagen был обвинен в манипуляциях в рамках экотестов дизельных автомобилей. Для автомобильной отрасли это один из самых громких скандалов за последнее время. Это событие подорвало репутацию дизельных двигателей, а также серьезно сказалось на отношении к ДВС.

По разным данным подтверждено, что уровень доверия у потребителей к концерну Volkswagen Group и немецким автопроизводителям в целом после «дизельгейта» снизился.

Прежде считалось, что раз дизельные моторы сжигают меньше горючего, чем бензиновые, соответственно, они выбрасывают в атмосферу меньше углекислого газа, угрожающего глобальному климату. В связи с этим лидеры ЕС ввели льготный налоговый режим для водителей авто с дизельным двигателем, но в 2015 году всё изменилось. Если раньше владельцам дизелей были готовы дать преференции, то после ситуации с Volkswagen власти громко заявляют о вреде таких агрегатов. Теперь главным тезисом является то, что выделяемые дизельными двигателями канцерогенные взвешенные частицы и ядовитый диоксид азота особенно опасны именно для человека.

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Напомним также, что выборы в бундестаг Германии пройдут 24 сентября 2017 года. Согласно избирательному законодательству ФРГ, победившей партии будет предложено право сформировать правительство и назначить канцлера.