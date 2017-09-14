Петрозаводск, 14 сентября, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Избранный глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня, 14 сентября, посетил площадку строительства перинатального центра в Петрозаводске, а затем провел совещание на эту тему в региональном правительстве, ссообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Смирнов, ИА «Республика Карелия» Перинатальный центр в Петрозаводске

За день до этого, 12 сентября, в Москве прошло селекторное совещание во главе с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой по строительству перинатальных центров в стране. По данным деловой интернет-газеты «Вести Карелии», министр «пригрозила руководителям генподрядчика — компании «РТ-Соцстрой», что если перинатальный центр в Петрозаводске не будет сдан к 30 ноября, им придется оставить свои должности».

Тот факт, что на стройке перинатального центра сегодня был замечен прокурор республики Карен Габриелян, говорит о том, что пора бесконечных «крайних сроков» заканчивается. Тем не менее, представители «РТ-СоцСтрой» сегодня вновь заверили руководителя региона, что успеют сдать объект в эксплуатацию к крайнему сроку — 30 ноября этого года.

По словам заместителя гендиректора компании «РТ-СоцСтрой» Станислава Коновалова, в здании уже есть тепло, завершаются электромонтажные работы, сегодня-завтра рабочие начнут благоустраивать объект. Эти работы, кстати, будет выполнять та же карельская фирма, которая работала на благоустройстве Президентского кадетского училища в Петрозаводске. На прошлой неделе был подписан договор с местной организацией по электрике.

«Сегодня с утра организация из Самары, которая занимается вентиляцией, наконец-то получила нужный импульс и увеличит бригады с сорока до 65 человек», — отметил Станислав Коновалов.

Однако ни главу Карелии, ни республиканского министра строительства заверения подрядчиков не удовлетворили. Стороны в очередной раз выяснили, что основная проблема стройки — хронический кадровый дефицит.

«Темпы пока нас не удовлетворяют. Допущено значительное отставание от графика выполнения работ, — заявил Артур Парфенчиков. — Очевидно, что заявлявшийся срок ввода — 31 октября — нереален. Теперь наша задача, безусловно, сконцентрировать все усилия, чтобы к 30 ноября все-таки ввод объекта в эксплуатацию состоялся».

Однако, судя по заявлению регионального министра строительства, ЖКХ и энергетики, власти не верят, что строители выдержат новые сроки.

«Чтобы сдать объект 30 ноября на объекте с 15 числа должны были работать не менее 500 человек. На сегодня мы имеем 292 человека рабочего персонала плюс 27 человек инженерно-технических работников. 30 ноября становится под большой вопрос. То есть, это неисполнимо», — заявил министр Дмитрий Матвиец.

Всё, что могли заявить в ответ представители подрядных организаций — это согласиться с наличием кадрового дефицита и еще раз пообещать сдать объект в срок.

«Мы испытываем серьезнейший дефицит с привлечением качественных трудовых ресурсов. Но мы понимаем, что невыполнение работы в срок повлечёт одно: у подрядчика в дальнейшем просто не будет работы на территории России. Подтверждаем ещё раз: к 30 ноября объект будет сдан», — еще раз заверил Станислав Коновалов.

«Дефицит людей есть. Но то, что делают сегодня эти три сотни рабочих — мне за них не стыдно. Делаем всё, чтобы привлечь ещё людей. Мы справимся с задачей», — отметил гендиректор ЗАО «СМУ 303» Виктор Мусихин.

Также на совещании обсудили вопрос укомплектования будущего центра кадрами и медицинским оборудованием. Так, к концу следующей недели — к 20 сентября — строители обещают завезти в перинатальный центр важнейшее медицинское оборудование — маммограф, голландский аппарат для МРТ, рентген-аппарат и стерилизационное оборудование.

По словам министра здравоохранения Карелии Ольги Лазаревич, кадровое обеспечение вопросов не вызывает, в частности, продолжается подбор специалиста на должность главного врача перинатального центра. Глава республики, впрочем, этим заявлением остался недоволен — по его мнению, главврач уже должен быть назначен и, в частности, принимать участие в таких совещаниях в правительстве. Региональному руководителю пообещали, что к 1 октября представят список кандидатур.

В завершение Артур Парфенчиков заявил, что до крайнего срока осталось 76 дней — «счет идет уже на часы, как перед Олимпиадой». И отметил, что каждые 10 дней стороны будут собираться в сегодняшнем составе, чтобы контролировать темпы работ. Следующее выездное совещание состоится 25 сентября — вместе с полпредом президента в СЗФО Николаем Цукановым.

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Напомним, строительство республиканского перинатального центра на 130 мест в Петрозаводске затянулось на два года, сроки сдачи работ власти переносили несколько раз, начиная с 2015 года. Региональные власти в срыве сроков обвиняли заказчика — компанию «Ростехнологии», сменили субподрядчика, но отставание от графика работ сохранилось до сих пор.

В феврале проблемы строительства перинатальных центров на Северо-Западе страны (сорваны сроки в четырех регионах: в Карелии, в Ленинградской, Псковской и Архангельской областях) обсуждались на совещании у полпреда президента РФ в СЗФО Николая Цуканова. В мае вопрос подняли на уровне российского правительства. Новый крайний срок — конец текущего года.

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Напомним также, что с 2013 года в 30 регионах началось строительство 32 перинатальных центров. На эти цели федеральный центр выделил 52,5 млрд рублей. Общая стоимость программы — 82 млрд рублей с лишним. В 13 субъектах центры уже открылись. В 10-ти (среди которых республика Карелия) срок окончания строительства — IV квартал 2017 года.