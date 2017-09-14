Ярославль, 14 сентября, 2017, 16:13 — ИА Регнум. Костромские десантники оплатили ущерб от артобстрела посёлка Некрасовское Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Некрасовского района

Фото Александра Проничева В результате обстрела повреждены жилые дома

В начале сентября костромские десантники случайно обстреляли два дома на улице Садовой в поселке Некрасовское Ярославской области.

Снаряд упал недалеко от двух домов. На месте падения снаряда образовалась воронка диаметром около метра. Стены двух здания и окна были прошиты осколками снаряда. Жильцы пострадавших домов рассказали, что вначале услышали свист, а потом раздался взрыв. Даже в доме людей накрыло облаком пыли. Воронка от снаряда была в шести метрах от дома. Осколки снаряда пробили обшивку дома, разбито окно. Внутри здания они вонзились в стены и мебель, бытовую технику, повредили газовую трубу. В одном из домов в тот момент находилось семь человек, в том числе трое несовершеннолетних детей. В соседнем доме, где проживает одна женщина, разбиты окна и повреждены стены. Администрация Некрасовского района Ярославской области оценила ущерб, причинённый артиллерийским обстрелом костромских десантников. Военная прокуратура Костромского гарнизона сейчас проводит проверку.

«Военные признали свою вину и выплатили денежную компенсацию за причинённый ущерб. Мы помогали оценить его. Причинённый одному дому ущерб составил около 50 тысяч рублей. Второму — побольше. Костромичи признали свою вину, выплатили деньги и стороны заключили мировой договор. Сумма компенсации нам неизвестна», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы администрация Некрасовского Ярославской области Артем Щербак.

Как сообщило информационное агентство KOSTROMA. TODAY, десантникам костромского гвардейского парашютно-десантного полка предложили скинуться, чтобы возместить ущерб владельцам домов.

В военной прокуратуре Западного военного сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. Результаты будут в начале октября.