Как США снабжают Сирию оружием, а в Польше его крадут: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 сентября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Без спроса и разрешения: США продают оружие в Сирию через ФРГ;
- Телескопы и приборы ночного видения: в Польше украли военное оборудование США;
- Купить любовь к Родине: Латвия потратит 7 млн евро на укрепление чувства принадлежности к стране;
- Граница в миротворцах не нуждается: в Луганской народной республике отвергли идею США;
- Решение — за депутатами: Госдума может объявить амнистию в связи со 100-летием Октябрьской революции.