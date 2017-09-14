Санкт-Петербург, 14 сентября, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Вал телефонных звонков с предупреждениями о «минировании» торговых центров, образовательных учреждений, органов власти и других объектов продолжает идти по России. В среду, 13 сентября, этот вал достиг Москвы, где после 60 ложных сообщений пришлось эвакуировать около 100 тыс. человек. В четверг, 14 сентября, стали «сообщать» о минированиях в Санкт-Петербурге и целом ряде других крупных и средних городов страны.

Pexels Сотовый телефон

Представители правоохранительных органов уже рассказали, что все или почти все подобные звонки происходят с «закрытых» номеров с помощью IP-телефонии. Количество ложных сообщений и их схожесть между собой наводят силовиков на мысли о единой спланированной атаке. Неофициально в правоохранительных органах сообщают журналистам об уже обнаруженном «украинском следе».

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По предположению опрошенных ИА REGNUM экспертов, подобная волна стала возможна из-за деятельности преступных группировок, которые сами по себе не имеют никакого отношения к политике.

«Два месяца назад некая хакерская группировка вывалила на рынок мелким оптом сим-карты, в которых «зашита» функция подмены номера, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор агентства «РусТелеком» Юрий Брюквин. — При совершении звонка происходит несколько подмен номера».

Такие карты, обслуживание которых стоит около $300—500 в месяц, обычно используют те, кто торгует чем-либо незаконным, от оружия до наркотиков, поясняет эксперт. Владельцев таких карт, как правило, не ищут, потому что речь идет о мелких наркоторговцах. Но подобные карты могли оказаться и совсем в других руках.

«Вычислить, откуда совершается звонок, можно, но для этого требуются спецсредства, которые есть у ФСБ и которых нет у МВД, — отмечает Брюквин. — Дела о звонках проходят по линии МВД. Самый логичный способ решить задачу — передать дело ФСБ».

Звонки о минировании поступают уже не первую неделю, по нескольку десятков раз в день, и всякий раз, к счастью, оказываются ложными. Мнения экспертов о том, не расслабляет ли правоохранителей эта ситуация (проверка в ожидании, что и этот звонок наверняка ложный), расходятся.

«Каждое такое сообщение должно проверяться. Аналитики правоохранительных органов оценивают каждую отдельную ситуацию, — отметил в комментарии ИА REGNUM глава ассоциации предприятий охраны и безопасности «Армада» Вадим Кожевников. — По тем или иным признакам они понимают, что представляет собой каждое отдельное сообщение, и расслабленно к проблеме не относятся».

Риск «замыливания глаза» вследствие большого количества ложных сообщений существует, полагает журналист, писатель Андрей Константинов. Иногда при подготовке к терактам такого эффекта добиваются намеренно. Что касается возможного украинского следа, то ранее уже фиксировались подобные звонки о «минировании», но тогда они носили одиночный характер, напоминает Константинов.

«Всё было бы проще, если бы речь шла о другой стране, — отметил эксперт в комментарии для ИА REGNUM. — При нормальном взаимодействии правоохранительных систем двух стран вычислить звонящих — задача решаемая. Сегодня невозможно совершить совсем уж «анонимный» звонок. Между прочим, по ряду направлений, например, по расследованию убийств, есть хорошие примеры взаимодействия правоохранительных органов России и Украины. Но тут иная ситуация. Если это действительно «украинский след», то тамошняя полиция может увидеть в этом хулиганстве некий «патриотизм», вследствие чего будет саботировать расследование».

Добавим, что комитет Госдумы по безопасности намерен обсудить создавшуюся ситуацию с участием представителей правоохранительных органов.

В комитете запросили информацию в МВД и ФСБ России, чтобы получить развернутые данные по практике применения статьи 207 УК РФ, а также мнение правоохранителей о необходимости увеличить наказание за подобные деяния. Сейчас максимальное наказание по указанной статье УК — до пяти лет лишения свободы.