Калуга, 14 сентября, 2017, 15:04 — ИА Регнум. 14 сентября состоялось первое заседание шестой сессии Законодательного собрания Калужской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, одним из первых, депутаты приняли закон, согласно которому инвесторы, занимающиеся автомобилестроением и увеличивающие локализацию производства, получат продление льгот по налогу имущество.

Фото пресс-службы калужского областного парламента На заседании

Льготный режим продлят на срок до 12 лет для тех предприятий, которые выпускают двигатели внутреннего сгорания и коробки передач на территории региона. Кроме того, инвесторы, достигшие среднегодового уровня локализации не менее 45%, получат льготную ставку по налогу на прибыль — она составит 13,5 процента.

Следует отметить, что на сегодняшний день производство автомобилей для экономики Калужской области остается одной из ключевых отраслей, которая оказывает значительное влияние на все основные экономические показатели.

Комментируя этот вопрос, председатель законодательного собрания области Виктор Бабурин заявил: «Мы даем льготы не ради льгот, а для того, чтобы как можно больше комплектующих производилось здесь, потому что это дополнительные рабочие места, достойная заработная плата и налоговые поступления. Мы хотим, чтобы предприятия все больше и больше укоренялись на Калужской земле».

Депутаты также утвердили соглашения о формировании и обучении команд, управляющих проектами развития моногородов. В Калужской области их два — Сосенский и Кондрово.

Предполагается, что данные команды, бесплатно обучившись на базе Фонда развития моногородов, будут заниматься планированием их дальнейшего развития, привлечением инвестиций и созданием новых рабочих мест.

Калужские парламентарии приняли закон, согласно которому организации, осуществляющие работы по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, смогут получать участки для добычи полезных ископаемых местного значения без проведения конкурсов или аукционов.

Комментируя этот вопрос, председатель Законодательного собрания Виктор Бабурин подчеркнул, что закон касается только тех, кто работает в Калужской области и строит здесь дороги.

Депутаты поддержали предложение о присвоении вновь образованной деревне в Износковском районе наименования «Голенки».

В 1982 году деревня была исключена из учётных данных населённых пунктов Износковского района. С 1992 года здесь успешно работает крестьянско-фермерское хозяйство. К деревне подведено электричество, при софинансировании местных жителей построена дорога и мост через реку Изверь. В мае текущего года депутаты сельской Думы обратились в региональный парламент с законодательной инициативой об образовании нового населённого пункта.

По мнению местных жителей и депутатов, возрождение деревни будет способствовать получению разрешения на строительство жилых домов, организации личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, дальнейшему развитию территории. Также здесь планируется реализация проекта по агротуризму.

Одному из старейших предприятий региона — заводу «Калугаприбор» депутаты присвоили почётное звание «Трудовая слава Калужской области».

Звание присвоено за особый вклад в развитие экономического, социального, промышленного потенциала Калужской области и укрепление оборонного могущества России.

В настоящее время «Калугаприбор» — одно из ведущих предприятий страны по производству технических средств связи и защищенных информационно-телекоммуникационных сетей.