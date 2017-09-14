Москва, 14 сентября, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Российская валюта чувствует себя неуверенно перед заседанием ЦБ РФ 15 сентября, на котором будут обсуждать дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Как ожидают аналитики, регулятор, руководствуясь низкой официальной инфляцией, вполне может пойти на снижение ключевой ставки на 50 базовых пунктов, что снизит привлекательность отечественных долговых бумаг.

Несколько недель назад инвесторы вновь приступили к покупкам ОФЗ после перерыва, связанного с новым раундом антироссийских санкций, однако, новые позиции открываются явно не с такой охотой как раньше, напомнил эксперт.

«Причиной служит чувствительное снижение дифференциала процентных ставок главных банков США и России, в результате чего доходность вложений в российский госдолг значительно уменьшилась в сравнении с началом года, что с учетом высокого риска инвестиций может привести к масштабному закрытию позиций: крупнейший кредитор отечественного долга — Государственный пенсионный фонд Норвегии — уже объявил о распродаже бумаг», — пояснил Мащенко.

В целом, по его мнению, грядущее снижение ключевой ставки уже учтено в текущих ценах, а все внимание участников рынка будет приковано к заявлениям регулятора по текущему состоянию экономики, на основании которого инвесторы смогут просчитать вероятность дальнейшего смягчения кредитной политики.

«Курс рубля, в отсутствии серьезных и неприятных сюрпризов, продолжит находиться в диапазоне 57,50 — 58,00 за доллар и 68,50 — 69,00 за евро», — полагает эксперт.

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