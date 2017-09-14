Калуга, 14 сентября, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Необходимо принимать нормативный акт, чтобы парк транспортных средств, которые работают по найму, ежегодно обновлялся не менее чем на 7%. Об этом заявил Председатель комитета по транспорту и строительству Государственной Думы Евгений Москвичев в ходе международного форума «АвтоЭволюция» сегодня, 14 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области Выступление депутата Госдумы Евгения Москвичева на форуме «АвтоЭволюция» в Калуге

«Мы должны понимать, что транспорт, который стареет, который экологически соответствует классам «Евро-0» и «Евро-1», должен быть списан с интенсивной эксплуатации. Нам не нужен транспорт старше 25 лет, от него надо уходить», — подчеркнул Москвичев.

Он также отметил, что в Госдуме уже прорабатывают законопроект о замене транспортного налога на налог, взимаемый с автомобилей в зависимости экологического стандартам. Так, те, кто будет покупать автомобили экологического класса «Евро-4», «Евро-5» и в дальнейшем «Евро-6», получат льготы.

На сегодняшний момент льготы предоставляются владельцам электромобилей, так как такой транспорт считается наиболее экологичным.

Активная борьба с выбросами в атмосферу и с двигателями внутреннего сгорания в целом началась после того, как осенью 2015 года властями США автомобильный концерн Volkswagen был обвинен в манипуляциях в рамках экотестов дизельных автомобилей. Для автомобильной отрасли это один из самых громких скандалов за последнее время. Это событие подорвало репутацию дизельных двигателей, а также серьезно сказалось на отношении к ДВС.

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Международный форум «Автоэволюция» организован Правительством Калужской области, Российским экспортным центром и деловой газетой «Ведомости». Мероприятие посвящено вопросам развития автомобилестроения и производства автокомпонентов в России, а также развитию экспортного потенциала России, инфраструктурным проектам и развитию логистических транспортных узлов.