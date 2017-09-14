Ярославль, 14 сентября, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь главы Ярославля Светлана Израйлева уходит из мэрии. Завтра, 15 сентября, у нее будет последний день работы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Напомним, 14 июля в СМИ уже появлялась информация о том, что пресс-секретарь мэра Ярославля Светлана Израйлева покидает свой пост и уезжает в родной Рыбинск. Однако тогда на ее место так и не смогли найти достойную кандидатуру, после чего Светлана согласилась поработать до окончания выборов.

Однако, как пояснила сегодня Светлана Израйлева корреспонденту ИА REGNUM, она все-таки уходит из мэрии. Завтра, 15 сентября, у нее будет последний рабочий день.

Обязанности Светланы Израйлевой поделят между собой сотрудница пресс-службы мэрии Оксана Камбович и ио. начальника управления информационной политики и социальных коммуникаций Александр Шиханов.

Оксана Камбович будет пресс-секретарем мэра, а Александр Шиханов будет отвечать за работу пресс-службы.