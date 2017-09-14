Волгоград, 14 сентября, 2017, 13:27 — ИА Регнум. В Волгограде число жертв недобросовестных застройщиков сократится на 450 человек. Столько дольщиков, вложивших свои средства в квадратные метры в строящихся домах по улице Лавочкина, 7 и Огарева, 21б Ворошиловского района, все-таки смогут въехать в свои квартиры, передаёт ИА REGNUM 14 сентября.

Volgograd.ru Долгострой

Как было заявлено в ходе встречи губернатор Волгоградской области Андрея Бочарова с инициативными группами дольщиков проблемных домов, вопросы достройки двух многоэтажек решены, стать новоселами волгоградцы смогут уже в ближайший год.

Читайте также: Обманутые дольщики Волгограда: обещания властей и готовящаяся голодовка

ЖК «Семь пятниц» в Волгограде: дольщики без квартир, застройщик исчез

Переезда в новые квартиры дольщики 22-этажного дома по улице Лавочкина, 7, возведение которого началось ещё в 2011 году, ждёт уже почти три года. Завершить строительство застройщик обещал в 2014-м. Однако проверки объекта выявили нецелевое использование денежных средств дольщиков. Также будет проверена и законность предоставления земли под застройку недобросовестной компании.

Также в сюжете: Более 1 млрд рублей дольщиков «прикарманили» волгоградские застройщики

Обман на 42 млн: в Волжском арестован почётный строитель РФ

В 2016 году застройщика на объекте сменили. Дом был передан новой компании — ООО «СК «Пересвет-Юг», которая возобновила строительство. На сегодня дом уже готов на 85%: полностью построена коробка, практически завершены кровельные работы, остекление, проведён монтаж наружных сетей и инженерное обеспечение.

А вот дольщики дома по улице Огарева, 21б, ждёт новоселья более полутора лет. К возведению дома строители приступили в начале 2014 года, а сдать должны были в конце 2015-го, однако процесс замедлился. Без нарушений также не обошлось. Среди них — избыточное авансирование подрядчика и нецелевое использование средств дольщиков. Из-за нехватки оборотных средств срок сдачи объекта не раз откладывался. Сейчас для завершения строительства филиалом АИЖК прорабатывается вопрос покупки нереализованных квартир, чтобы направить денежные средства напрямую подрядчикам за выполнение работ и поставку материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 12 017 года в Волгограде уже введены в эксплуатацию два долгостроя — дома в ЖК «Европейский» и ЖК «Ежевика». В результате защищены права ещё 420 дольщиков. Также до конца года в свои квартиры должны въехать горожане, четыре года назад вложившиеся в жильё в девятиэтажке по улице Героев Тулы, 7 в Тракторозаводском районе. Помимо этого долгостроя к 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 15 из 20 домов, числящихся на сегодня в перечне проблемных.

Всего же за последние три года в Волгоградской области было достроено 40 многоквартирных домов, решены проблемы более трёх тысяч дольщиков.