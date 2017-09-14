Москва, 14 сентября, 2017, 13:23 — ИА Регнум. ЛДПР возьмёт шефство, чтобы добиться возвращения горы Арарат в состав Армении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на открытии в Москве ярмарки армянских товаров «Золотой гранат».

Гора Арарат и монастырь Хор Вирап (глубокая темница)

По его словам, он также намерен добиться восстановления железнодорожного сообщения между Россией и Арменией.

«Чтобы мы на Курском вокзале могли встречать поезда Ереван — Москва. Много-много лет ходили, прекрасная дорога. Для того, чтобы вывозить на торговлю то, что произвела Армения, нужен путь. Китайцы устанавливают Шёлковый путь, а у нас я хотел бы, чтобы ходили поезда круглые сутки, 2—3 в день, хорошие новые вагоны. Чтобы и москвичи в Армении, и армяне у нас чувствовали себя как дома, не возникало чувства, что мы чужие, тем более армяне так хорошо говорят по-русски», — поделился планами депутат Госдумы.

Напомним, 14 сентября на Площади Революции в Москве открыли ежегодную ярмарку армянских товаров и товаропроизводителей «Золотой гранат».