Москва, 14 сентября, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Проект постановления об амнистии в связи со 100-летием Октябрьской революции внесли в Госдуму депутаты во главе с Игорем Лебедевым, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Государственная дума РФ

Амнистию, согласно документу, предлагается распространить на несовершеннолетних, лиц, совершивших преступления до 18-и лет, имеющих несовершеннолетних детей женщин, беременных, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, мужчин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, лиц, имеющих I, II или III группу инвалидности.

«Применение амнистии исключается в отношении лиц, осужденных за умышленные убийства, грабежи, разбои, терроризм, экстремизм, захват заложников, бандитизм и другие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также в отношении лиц, являющихся злостными нарушителями режима отбывания наказания, осужденных за преступления при особо опасном рецидиве, освобождавшихся в период с 1993 года по амнистии или в порядке помилования и вновь совершивших преступления, либо лиц, совершивших преступления в местах лишения свободы», — отмечают авторы, в числе которых замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.