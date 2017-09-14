Киев, 14 сентября, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Вдова застреленного в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова опровергла информацию российских СМИ о том, что якобы за убийством экс-депутата мог стоять Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг Максаковой.

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«Это неправда», — цитирует Максакову РБК.

Она пояснила, что Генпрокуратура Украины ничего не писала и не отвечала по делу Вороненкова ни Следственному комитету России, ни еще кому-либо.

«Я уточнила это у человека, который если бы отвечал на запрос, то отвечал именно он. Информация не соответствует действительности», — сказала вдова политика.

Ранее агентство «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в запросе, который Генпрокуратура якобы направила Москве в ответ, говорилось о том, что организатор убийства установлен. В ответе были названы имена бывшего гражданского мужа Максаковой, вора в законе Владимира Тюрина («Тюрик»), и банкира, работавшего в последнее время в Крыму.

Источник также уточнил, что указанные лица якобы организовали убийство по поручению сотрудников российских спецслужб. Напомним, экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве в марте 2017 года. Во время перестрелки также погибли охранник гражданина РФ и киллер — гражданин Украины Павел Паршов.

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Причем ранее Генпрокуратура Украины дважды заявляла о том, что дело Вороненкова фактически раскрыто. 4 сентября заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что дело «фактически раскрыто», и как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности.

Ключевые моменты следствию уже известны, сказал Енин, по этому «убийству почти поставлена жирная точка». В июле генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью «Радио Свобода» заявил, что в ближайшее время ведомство планирует раскрыть дело об убийстве.

«Мы (ГПУ) близки к раскрытию этого дела (об убийстве Вороненкова)», — заявил Луценко.

Сама же Максакова в июне заявляла, что следствие находится на верном пути. Она добавила, что к расследованию правоохранителей РФ, которые также расследуют обстоятельства гибели Вороненкова, относится скептически.

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Тем не менее реальных результатов расследования пока никто не представил. Есть ли какие-либо данные от Генпрокуратуры Украины у российской стороны — также неизвестно. СМИ со ссылкой на источники сообщали в начале сентября, что Украина прислала следователям России ответ на запрос, подробностей не сообщалось. Официального подтверждения этому также не было.

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Кроме того, в конце июня в Киеве в результате взрыва автомобиля погиб начальник спецназа Главного управления разведки минобороны Украины Максим Шаповал, который осуществлял охрану Вороненкова. По данным украинских СМИ, Шаповал был непосредственным руководителем начальника охраны Вороненкова, и именно ему руководитель охраны экс-депутата докладывал обо всех деталях обеспечения безопасности Вороненкова.

Напомним, Денис Вороненков был депутатом Государственной думы от фракции КПРФ, проиграв выборы в 2016 году и после возбуждения против него уголовного дела о мошенничестве он вместе с женой, также не попавшей в Думу по итогам выборов, сбежал на Украину.

Сбежав на Украину и отказавшись от российского гражданства, он заявил, что Крым Россия «аннексировала», а на Украине произошла славная «Революция достоинства». Причем ранее Вороненков публично поддерживал позицию России по Крыму. Все интервью Вороненкова украинским СМИ даны исключительно в антироссийском ключе.