Москва, 14 сентября, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Проект постановления об амнистии в связи с юбилеем Октябрьской революции внесли в Госдуму депутаты во главе с Игорем Лебедевым, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Амнистию предлагается объявить в связи со 100-летием Октябрьской революции 1917 года.

Ранее ЛДПР предлагали провести амнистию по случаю трехлетия присоединения Крыма к РФ.

Так, амнистия предполагалась для отдельных категорий граждан — инвалидов первой, второй и третьей групп, несовершеннолетних преступников, беременных женщин, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, а также пенсионеров, отбывающих наказание за мелкие преступления. Тем, кто оказался в тюрьме по статьям Уголовного кодекса (УК), предусматривающим наказание на срок до пяти лет, депутаты предлагают сократить срок на треть, наказанным на срок свыше пяти лет — на одну четверть. Совершившему преступление по неосторожности обещают сократить срок наполовину. Рассчитывать на амнистию не смогут рецидивисты, осужденные за умышленные убийства, грабежи, разбои, изнасилования, терроризм, экстремизм и иные тяжкие преступления.