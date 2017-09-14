Как Путин одержал победу в противостоянии с Западом: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 сентября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Путин — выиграл, Запад — проиграл: как Анкара допускает Москву к военным секретам НАТО;
- Новый пуск в КНДР: разведка США зафиксировала подготовку позиций;
- Дилемма Порошенко: выслать Саакашвили нельзя и оставить опасно;
- Инициатива отвергнута: в Госдуме осудили предложение разместить миротворцев ООН на границе России и Украины;
- Ошибка ли: Казахстан «отщипнул» города у России, КНР и Узбекистана.