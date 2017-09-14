Ярославль, 14 сентября, 2017, 12:31 — ИА Регнум. В Ярославле чиновники необоснованно включили сомнительную фирму в реестр квалифицированных подрядных организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Капитальный ремонт в Ярославле вызывает немало вопросов

Департамент госзаказа Ярославской области провел отбор на право проведения капремонта ярославских многоквартирных домов. Единственная организация, которая подала заявку, была ООО «Промстрой». Согласно требованиям департамента госзаказа, предприятие должно было иметь за последние 3 года 3 выполненных контракта. Прокуратура Ярославской области проверила выполнение этого требования и выяснила, что ООО «Промстрой» в реестр квалифицированных подрядных организации попала, хотя не предоставила целый пакет необходимых документов. Теперь по поручению прокуратуры области этим вопросом занимается областное УФАС.

«Мы запросили документы в правительстве Ярославской области. Проводим проверку. До 24 сентября мы должны решить, возбуждать дело или нет. Если нам полученной информации не хватит, то сможем запросить дополнительные материалы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела контроля органов власти и рекламы ярославского УФАС Сергей Гаврилов.

ООО «Промстрой» основана в 2005 году. Она занимается проектированием разнообразных объектов: жилых домов, общественных центров, сложных инженерных сооружений и систем. Специализация предприятия — полный цикл архитектурно-строительного проектирования.