Ярославль, 14 сентября, 2017, 12:11 — ИА Регнум. На уровне правительства Ярославской области поднят вопрос о расторжении договора аренды земельного участка Петропавловского парка с ООО «ГИЛСИ». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Бесхлебный Петропавловский парк

В Ярославле состоялась встреча руководителей департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области и Межрегионального территориального управления Росимущества. На ней было подписано соглашение о взаимодействии. Участники встречи также рассмотрели вопросы, связанные с передачей объектов в областную и муниципальную собственность, а также перспективы использования имущественного комплекса, находящегося в федеральной собственности.

Одна из важных тем — судьба Петропавловского парка, расположенного в Красноперекопском районе Ярославля. Вопрос его сохранения и приведения в надлежащее техническое, санитарное и противопожарное состояние был поднят на встрече главы региона Дмитрия Миронова с общественностью Ярославля. Жители Красноперекопского района выразили обеспокоенность плачевным состоянием одного из любимых мест отдыха. Они обратились к городским и областным властям с просьбой провести восстановительные работы в парке и на стадионе, расположенном на его территории.

Собственником земельного участка, на котором расположен Петропавловский парк, является Российская Федерация, а арендатором — общество с ограниченной ответственностью «ГИЛСИ». Однако ввиду невыполнения им обязательств будет вновь поднят вопрос о расторжении договора.

В завершение встречи принято решение провести совместное выездное совещание на тему Петропавловского парка, а также проработать детали расторжения договора с арендатором ввиду невыполнения им обязательств.