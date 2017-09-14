Санкт-Петербург, 14 сентября, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко не увидел проблемы в сносе дома на Ремесленной улице ради строительства Серного моста, так как считает, что это здание не являлось историческим. Между тем градозащитники утверждают, что дом был построен до революции 1917 года.

СПбО ВООПИиК Ремесленная ул., 3, до сноса

Как сообщало ИА REGNUM, дом на Петровском острове уничтожили 26 августа текущего года. Это было необходимо, чтобы вовремя построить мост через остров Серный для Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Активисты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) неоднократно направляли чиновникам доказательства дореволюционной постройки здания: архивную справку, исторические фотографии и чертежи. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного изменения даты постройки в кадастре, которое делало дом «советским», возведенным якобы в 1920 году.

Куйбышевский районный суд Петербурга, отказав заявителям в исправлении кадастровой ошибки по причине выбора ненадлежащего способа защиты прав, в мотивировочной части решения признал доказанным, что здание построено до революции. Градозащитники настаивают, что никаких иных документов о «советскости» здания, помимо кадастровой записи, не существует, другие материалы говорят об обратном.

Но в своем ответе депутату Заксобрания Борису Вишневскому губернатор Полтавченко ссылается именно на это решение Куйбышевского районного суда.

Полтавченко пишет, что Куйбышевский районный суд признал действия филиала Федеральной кадастровой палаты по Санкт-Петербургу по корректировке года постройки здания на Ремесленной «законными и обоснованными». «Таким образом, здание не относится к числу исторических», — заявляет губернатор. А значит, восстанавливать его исторический облик тоже не потребуется.

СПбО ВООПИиК Ремесленная, 3 после сноса

В своем ответе Полтавченко также сообщил, что дом находился в границах объекта — Серного моста. Губернатор признаёт, что дом на Ремесленной стоял в границах исторической зоны застройки, но ценности он от этого не представлял.

«Ввиду отсутствия иных вариантов размещения (моста) согласно проектной документации и в целях выполнения работ по строительству правительством Петербурга было издано постановление «Об изъятии для государственных нужд Санкт-Петербурга земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по адресу Ремесленная улица, дом 3, литера А», — поясняет Полтавченко.

Собственники согласились и отказались от своего жилья, добавляет градоначальник, а у Смольного были все основания для сноса дома. «Все собственники по состоянию на 17 августа сняты с регистрационного учета, жилые помещения полностью освобождены», — добавил Георгий Полтавченко.

Борис Вишневский заявил, что ответ губернатора ему кажется совершенно неудовлетворительным, и 20 сентября на пленарном заседании он внесет в повестку Законодательного собрания соответствующий депутатский запрос.

«Полностью проигнорирован тот факт, что решением суда прямо установлена недостоверность данных о годе постройки этого дома (а именно на эту фальсификацию все время ссылается Смольный, говоря, что здание, якобы, неисторическое)», — говорит «яблочник».

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Согласно архивным документам, на которые ссылаются градозащитники, дом №3 по Ремесленной улице получил разрешение на строительство в 1904 году. Позднее здание появлялось на фотографиях мастерской Карла Буллы. Изначально в доме жили служащие пивоваренного завода «Бавария».

В марте 2016 года отдел полиции Центрального района возбудил уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ — «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов» — в отношении ООО «Стройэлитпроект», чья экспертиза обосновывала дату постройки здания в 1920 году.