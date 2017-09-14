Южно-Сахалинск, 14 сентября, 2017, 13:19 — ИА Регнум. На выборах Областной думы Сахалина электорально проиграли почти все партии — участницы, партия власти, «Единая Россия», хоть и набрала большинство голосов, но стабильно теряет сторонников на островах, а ее главному сопернику — КПРФ — стоит научиться бороться за власть, об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил политтехнолог Константин Скрипников.

Алексей Лукашевич Южно-Сахалинск, площадь Ленина

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«Первое на, что хочется обратить внимание, подводя итоги выборов в Областную думу VII созыва на Сахалине, так это то, что электорально проиграли все партии — участницы, кроме ЛДПР. Жириновцы улучшили свой показатель в сравнении с 2012 годом аж на 55,7%. Естественно, это было ожидаемо, но, в отличие от региональной КПРФ, палки в колёса ЛДПР никто не ставил, так как местные жириновцы контролируются региональными властями.

Единороссы же, наоборот, потеряли 11% голосов избирателей в сравнении с 2012 годом. В минус ЕР так же играет и количество партий — участниц. В этой кампании зарегистрированных партий было на одну меньше, чем в 2012 (11 партий), а значит, результат должен был бы быть лучше, но этого не получилось.

Потеряла также и КПРФ — в сравнении с 2012 годом 10% голосов избирателей», — рассказал Константин Скрипников.

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Коммунисты проигрывают, но растут сообща

«Небольшой рост по сравнению с прошлыми выборами показала Коммунистическая Партия Социальной Справедливости (КПСС). В 2012 году — 3,04%, а в 2017 — 3,82%.

В целом же коммунистическая идеология дала рост по сравнению с 2012 годом. Тогда совокупный коммунистический результат оценивался в 21,37% (КПРФ + КПСС). В 2017 году сумма уже составила 24,44% (КПРФ + КПСС + КПКР). Отсюда следует простой вывод: на фоне улучшения результатов ЛДПР и «коммунистического блока» происходит электоральное ухудшение ситуации у ЕР. Но за счёт умелых манипуляций с законодательством эти электоральные потери с лихвой компенсируются», — продолжил эксперт.

«Справедливая Россия» на Сахалине: ни харизмы, ни идеологии

«Я бы не назвал сюрпризом непрохождение в регпарламент местных эсеров. Дело в том, что, в отличие от харизматичного и яркого Жириновского и идеологии КПРФ, у «Справедливой России» нет ни того, ни другого. А Сахалин — регион очень непростой. Чтобы там одержать победу, нужно быть ярким. И если КПРФ и ЛДПР могут себе позволить практически не вести свои кампании и получать результат на старых дрожжах, то у эсеров такой возможности нет, и им нужно постоянно вести напористые, технологичные кампании. Например, такие технологичные кампании способствовали прохождению в регпарламент магаданской области в 2015 году «СР» с результатом 13,54% (второй результат после ЕР), в 2016 году в Приморье — 7,15%. Яркая, технологичная кампания у эсеров была в марте 2010 года на выборах в регпарламент Хабаровского края — 15,45% (3 место). А вот спустя уже 4 года, в 2014 году, в отсутствие хоть сколько-нибудь интересной кампании, хабаровские эсеры набрали всего 4,37% — разница ухудшения результата в 3,54 раза — это вообще … без комментариев», — сказал эксперт.

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По поводу «побед» партий — спойлеров обольщаться не стоит

«Что же касается результатов партии «За женщин России» — 4,82%, якобы «чуть-чуть не завоевавшей» заветный мандат, то это иллюзия: у любого спойлера своя функция. В данном случае такая же, как у КПСС и Коммунистов России — набрать процент, приближённый, но чуть меньше цифры 5%. В этом случае все спойлерские проценты получает победитель. Справедливо ли это? Наверное, нет. Законно ли? Да, законно.

Если же проанализировать уже не электоральный результат, а процент мандатов, полученных конкретной партией, то цифра 83% у единороссов более чем убедительна. Остатки с «барского стола» для ЛДПР и КПРФ — это просто несерьёзно. Но если ЛДПР, кстати, улучшившая свой же процентный результат, удовлетворена своим показателем, равно как и удовлетворена Единая Россия, то пропасть между идеологическими врагами — КПРФ и ЕР — увеличилась. А не прошедшие в парламент 7 партий — это так, «мишура» для бала-маскарада, который правит ЕР. Поэтому реально повлиять на ход кампании может в обозримом будущем только КПРФ. Но для этого ей, так же как Единой России, нужно научиться заводить своих спойлеров, но уже под «Единую Россию». Например, при хорошем юридическом сопровождении, можно было бы отстоять Партию Дела, плюс завести в регион ещё пару каких-нибудь партий со схожим «единороссовским» электоратом. И тогда баланс можно будет более-менее выровнять. Но для этого нужна политическая воля — как руководства КПРФ на Сахалине, так и в Москве. А что мы видим вместо этого? Первый заместитель ЦК КПРФ Иван Мельников, комментируя итоги выборов на Сахалине, сослался на то, что если бы не спойлеры, тогда был бы результат. Так и хочется задать вопрос Мельникову: «А где спойлеры, работающие на вас? Где ваша борьба за власть?». Мы ее не увидели», — подытожил Константин Скрипников.

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Как сообщало ИА REGNUM, кампания по выборам в Сахалинскую Областную думу VII созыва проходила очень нервно и сопровождалась большим количеством скандалов. Жители островного региона в социальных сетях неоднократно называли ее «самой грязной кампанией за всю выборную историю Сахалинской области».

На избирательные участки на Сахалине и Курилах явились около 26% избирателей. Всего на выборы в островном регионе ждали 378 584 человека. Из них желание проголосовать изъявили немногим более 98 тысяч.

Напомним, по результатам прошедших выборов партия «За женщин России» набрала на Сахалине 4,82% (4 772 избирателя), «Патриоты России» — 1,25% (1 236), КПРФ — 16,5% (16 345), «Единая Россия» — 44,64% (44 221), КПСС — 3,82% (3 788), «Коммунисты России» — 4,12% (4 082), «Яблоко» — 1,59% (1 576), «Справедливая Россия» — 4,54% (4 501), ЛДПР — 13,02% (12 902), «Родина» — 1,17% (1 161).

По предварительным данным, 3 мандата в Облдуме будут замещены партией КПРФ, 9 — «Единой Россией» и 2 — ЛДПР.