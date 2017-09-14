Донецк, 14 сентября, 2017, 12:37 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 13 сентября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии восемь раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 53 раза, сообщают 14 сентября пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили восемь раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Калиново, Фрунзе, Желобок, Пришиб, Смелое, Лозовое.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы АГС, оружие БМП, подствольные гранатометы ГП, стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 53 раза. Под огнем оказались 17 населенных пунктов.

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По сообщению Украины, один солдат ВСУ был ранен. «Штаб АТО» зафиксировал 25 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Гнутово, Водяного, Марьинки, Широкино.

На Донецком и Луганском направлении «штаб АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Авдеевки, Зайцево, Каменки, Песков, Станицы Луганской, Крымского, станции Донец.

Напомним, Киев начал гражданскую войну в 2014 году после отделения от Украины ДНР и ЛНР. Объявив собственных граждан «террористами» и «сепаратистами», Киев применил тяжелую военную технику и авиацию против мирных людей в Донбассе, после чего началась затяжная война. На данный момент, несмотря на необходимость мирного урегулирования, украинские власти продолжают вести боевые действия, стягивая к линии фронта войска и технику.