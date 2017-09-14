Рубль ждет решения Центробанка
Москва, 14 сентября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Цена одного доллара может резко вырасти и в конце текущей недели составить 60 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.
Между тем, пока что российская валюта продолжает умеренное ослабление: курс остановился в районе 57,8 рублей за доллар при цене одного барреля нефти марки Brent в 55 долларов.
«За счет высоких цен на нефть рубль игнорирует большую часть давления, но уже в пятницу ослабление может быть очень сильным», — предполагает Люшин.
По его словам, сегодня рубль застыл в ожидании заседания совета директоров Центробанка РФ, которое состоится 15 сентября. Вероятно, что на нем мегарегулятор снизит ключевую ставку, которая сегодня составляет 9%.
«Судя по всему, снижение составит 0,5 процентных пунктов и это должно серьезно ударить по нацвалюте. Рубль уже на этой неделе может упасть ниже 60 к доллару», — предполагает Люшин.
По его словам, такой уровень, в целом, будет комфортным для экспортеров и экономики, хотя для федеральной бюджета курс должен снизиться сильнее.
«Но пока говорить о дальнейшей девальвации рано, вполне возможно, что даже снижение ставки не приведет к резкому оттоку капитала из рублевых активов», — предполагает Люшин.