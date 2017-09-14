Москва, 14 сентября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Цена одного доллара может резко вырасти и в конце текущей недели составить 60 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Между тем, пока что российская валюта продолжает умеренное ослабление: курс остановился в районе 57,8 рублей за доллар при цене одного барреля нефти марки Brent в 55 долларов.

«За счет высоких цен на нефть рубль игнорирует большую часть давления, но уже в пятницу ослабление может быть очень сильным», — предполагает Люшин.

По его словам, сегодня рубль застыл в ожидании заседания совета директоров Центробанка РФ, которое состоится 15 сентября. Вероятно, что на нем мегарегулятор снизит ключевую ставку, которая сегодня составляет 9%.

«Судя по всему, снижение составит 0,5 процентных пунктов и это должно серьезно ударить по нацвалюте. Рубль уже на этой неделе может упасть ниже 60 к доллару», — предполагает Люшин.

По его словам, такой уровень, в целом, будет комфортным для экспортеров и экономики, хотя для федеральной бюджета курс должен снизиться сильнее.

«Но пока говорить о дальнейшей девальвации рано, вполне возможно, что даже снижение ставки не приведет к резкому оттоку капитала из рублевых активов», — предполагает Люшин.