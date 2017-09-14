Майкоп, 14 сентября, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Производить сыр под названием «адыгейский» могут далеко не все предприятия. Точнее, только те, которые расположены на территории Адыгеи. Такое исключительное право сыроделам республики дал суд. Кассационную жалобу четырёх заводов из разных регионов, боровшихся за право производить этот сорт сыра за пределами Адыгеи, президиум суда по интеллектуальным правам отклонил, передаёт ИА REGNUM 14 сентября.

Adygheya.ru Сыр

«Для предприятий молочной отрасли Адыгеи эксклюзивное право на производство даст существенный экономический эффект, так как по всей России и странам СНГ ежемесячно продается «Сыра адыгейского» около 1 тыс. тонн. Многократное расширение рынков сбыта позволит сыроделам республики дополнительно создать сотни рабочих мест, обеспечить серьёзный рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней», — прокомментировал заместитель премьер-министра Адыгеи Вячеслав Сапиев.

Он также выразил надежду, настоящий «Сыр адыгейский» — такой, каким он должен быть на самом деле, скоро будет продаваться на прилавках всей страны, и потребители смогут почувствовать разницу.

Напомним, спор о том, кто имеет право выпускать «Сыр адыгейский», длился достаточно долго. В апреле 2017 года суд по интеллектуальным правам признал право выпускать «Сыр адыгейский» только за предприятиями из Адыгеи. При этом в решении суда первой инстанции был сделан акцент на особых свойствах этого продукта.

«Указанный сыр представляет собой продукт, который изготавливается по традиционным технологиям. При этом особые свойства данного продукта связаны с этнографическими особенностями, культурой, профессиональным опытом его производителей», — говорится в документе.

Кроме того, главенствующая роль в появлении у «сыра адыгейского» особых свойств отводится именно людям, которые вручную его производят.

Как пояснил министр сельского хозяйства Адыгеи Юрий Петров, древний рецепт адыгейского сыра принадлежит адыгам, он передается из поколения в поколение. Настоящий адыгейский сыр делается с использованием ручного труда, прессуется в специальных корзиночках из прутьев ивы, придающих поверхности сыра особый рисунок. Кроме того, для получения продукта используется свежее цельное молоко коров, пасущихся на пастбищах в предгорьях Большого Кавказа. В результате адыгейский сыр обладает высокой пищевой ценностью, уникальными полезными свойствами.

Adygheya.ru Фестиваль сыра в Адыгее

Суд выступил за защиту обладающего определенной сложившейся репутацией названия продукта «от его коммерческого использования лицами, которые не имеют никакого отношения к его производству».

Таким образом, сегодня правом производить «Сыр адыгейский» обладают только предприятия, работающие на территории Адыгеи. Всего их пять — ОАО Молзавод «Гиагинский», ООО «Красногвардейский молзавод», ООО «Тамбовский», ООО «Молзавод Шовгеновский» и ООО «Адыгейский молочный завод».

Добавим, что, по данным министерства сельского хозяйства Адыгеи, в 2016 году в республике было произведено 11,5 тыс. тонн адыгейского сыра, за первое полугодие 2017 года — 6 тыс. тонн. На сегодняшний день адыгейский сыр производят восемь крупных и средних молокоперерабатывающих заводов, а также индивидуальные предприниматели-сыроделы, на долю которых приходится 10% от общего объема производства.

С июня 2017 года в Адыгее начал действовать «Союз производителей адыгейского сыра», который гарантирует качество брендового продукта республики. В союз уже вошли семь фирм-производителей молочной продукции.