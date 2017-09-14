Süddeutsche Zeitung: США продают оружие в Сирию через ФРГ
Берлин, 14 сентября, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Немецкая Süddeutsche Zeitung сообщает, что «по-видимому, военные США снабжали сирийских повстанцев оружием, перебрасываемым из Восточной Европы, и делали это, используя в качестве посреднического склада свою базу в германском городе Рамштайн». По словам издания, «у американцев не было разрешения правительства ФРГ на эту операцию, следовательно, ее нужно считать незаконно осуществленной».
Расследование этого факта было проведено в рамках журналистского «Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности».
Немецкое правительство утверждает, что ему «ничего не было известно о поставках вооружений, проводившихся через германскую территорию», однако многие обнаруженные журналистами детали доказывают обратное, сообщает газета «Балканская сеть журналистских расследований» (BIRN).
По словам корреспондентов издания Фредерика Обермайера и Пауля-Антона Крюгера, правительством США было разработано несколько программ, направленных на обучение сирийских антиправительственных повстанцев и обеспечение их оружием. Известно, что в 2015 году министерство обороны США имело намерения создать в Иордании собственное подразделение ополченцев для борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако реализовать идею по каким-то причинам не удалось, и Пентагон обратился к поддержке уже существовавших формирований. Таких, например, как «Демократические силы Сирии», действующие на севере Сирии и состоящие из суннитских и ассирийских подразделений. Есть поддерживаемые Вашингтоном группировки, воюющие против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и на юго-востоке страны.
«Торговля оружием в рамках названной выше программы велась через «частных лиц», закупавших в государствах Восточной Европы (бывших странах соцлагеря) и на Балканах сохранившиеся запасы оружия и боеприпасов, произведенных в СССР. Счет шел на сотни миллионов долларов». Поставки именно советского оружия позволяли ЦРУ отрицать свое участие в операции, ведь в Сирии такого добра со времен СССР просто валом. Да и обращаться с «калашами» сирийских боевиков обучать особо не надо — практика есть», — подчеркивают авторы.
Смогли журналисты определить и маршруты поставок. Как правило, оружие приобреталось в Сербии, Боснии, Чехии, а также Казахстане. Доставлялось оно на Ближний Восток не только через базу в Рамштайне, но и через болгарские и румынские порты в Турцию и Иорданию.
В соответствии с немецким законом о контроле над боевым вооружением на территории Германии, американцы должны были получить у Берлина разрешение на транспортировку этого «товара» через Германию в Сирию. Однако ни одно из учреждений США, как свидетельствует немецкое министерство экономики, ни разу, начиная c 2010 года, даже не обращалось за разрешениями подобного рода.
Журналисты уверены, что немецкие власти «обязаны были знать об операции, поскольку еще в декабре 2015 года сербское издание Večernje Novosti сообщила о вооружении и боеприпасах, которые военные США транспортными самолетами доставляли в Рамштайн».
«Удивительно, что германское правительство «ничего не знало» об этом, ведь даже опубликованный в июле 2016 года отчет ООН об экспорте вооружений сообщал о поставке из Сербии на военную базу в Германии 11 970 штурмовых винтовок и 50 тяжелых пулеметов», — заключают авторы.