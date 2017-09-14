Берлин, 14 сентября, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Немецкая Süddeutsche Zeitung сообщает, что «по-видимому, военные США снабжали сирийских повстанцев оружием, перебрасываемым из Восточной Европы, и делали это, используя в качестве посреднического склада свою базу в германском городе Рамштайн». По словам издания, «у американцев не было разрешения правительства ФРГ на эту операцию, следовательно, ее нужно считать незаконно осуществленной».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Расследование этого факта было проведено в рамках журналистского «Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности».

Немецкое правительство утверждает, что ему «ничего не было известно о поставках вооружений, проводившихся через германскую территорию», однако многие обнаруженные журналистами детали доказывают обратное, сообщает газета «Балканская сеть журналистских расследований» (BIRN).

По словам корреспондентов издания Фредерика Обермайера и Пауля-Антона Крюгера, правительством США было разработано несколько программ, направленных на обучение сирийских антиправительственных повстанцев и обеспечение их оружием. Известно, что в 2015 году министерство обороны США имело намерения создать в Иордании собственное подразделение ополченцев для борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако реализовать идею по каким-то причинам не удалось, и Пентагон обратился к поддержке уже существовавших формирований. Таких, например, как «Демократические силы Сирии», действующие на севере Сирии и состоящие из суннитских и ассирийских подразделений. Есть поддерживаемые Вашингтоном группировки, воюющие против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и на юго-востоке страны.

«Торговля оружием в рамках названной выше программы велась через «частных лиц», закупавших в государствах Восточной Европы (бывших странах соцлагеря) и на Балканах сохранившиеся запасы оружия и боеприпасов, произведенных в СССР. Счет шел на сотни миллионов долларов». Поставки именно советского оружия позволяли ЦРУ отрицать свое участие в операции, ведь в Сирии такого добра со времен СССР просто валом. Да и обращаться с «калашами» сирийских боевиков обучать особо не надо — практика есть», — подчеркивают авторы.

Смогли журналисты определить и маршруты поставок. Как правило, оружие приобреталось в Сербии, Боснии, Чехии, а также Казахстане. Доставлялось оно на Ближний Восток не только через базу в Рамштайне, но и через болгарские и румынские порты в Турцию и Иорданию.

В соответствии с немецким законом о контроле над боевым вооружением на территории Германии, американцы должны были получить у Берлина разрешение на транспортировку этого «товара» через Германию в Сирию. Однако ни одно из учреждений США, как свидетельствует немецкое министерство экономики, ни разу, начиная c 2010 года, даже не обращалось за разрешениями подобного рода.

Журналисты уверены, что немецкие власти «обязаны были знать об операции, поскольку еще в декабре 2015 года сербское издание Večernje Novosti сообщила о вооружении и боеприпасах, которые военные США транспортными самолетами доставляли в Рамштайн».

«Удивительно, что германское правительство «ничего не знало» об этом, ведь даже опубликованный в июле 2016 года отчет ООН об экспорте вооружений сообщал о поставке из Сербии на военную базу в Германии 11 970 штурмовых винтовок и 50 тяжелых пулеметов», — заключают авторы.