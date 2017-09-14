Калуга, 14 сентября, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие во встрече сопредседателей Российско-шведского наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству — руководителя ведомства Дениса Мантурова и министра по делам ЕС и торговли Королевства Швеция Анн Линде.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На переговорах

Встреча состоялась 13 сентября в Москве в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в обсуждении вопросов деятельности рабочих групп комитета, а также текущего состояния и перспектив инвестиционного сотрудничества сторон, взаимодействия в различных секторах экономики, совершенствования договорной базы и других тем участвовали представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти двух стран, российского бизнеса и работающих в нашей стране крупных шведских компаний.

Обмениваясь приветствиями, сопредседатели межгосударственного комитета отметили позитивную динамику в развитии отношений между странам, что выражается в росте товарооборота и объема инвестиций.

В ходе встречи Денис Мантуров заметил, что свои представительства в России имеют 350 шведских компаний, их сфера деятельности расширяется. По его словам, специальной межведомственной комиссией одобрен проект шведской компании «Астра Зенека» по строительству завода в Калужской области. Реализация проекта обеспечит локализацию 10 лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний в таких направлениях как кардиология, онкология, диабет и других. «Рассчитываем в ближайшее время по данному проекту выйти на заключение первого в области фармацевтики специального инвестиционного контракта. Это новый механизм, который предельно конкретизирует отношения между государством и инвесторами, которые получают долгосрочные гарантии неизменных льготных условий ведения бизнеса в обмен на обязательства по локализации», — подчеркнул Денис Мантуров.

По окончании переговоров их участники ответили на вопросы журналистов. Представителей СМИ, в частности, интересовали вопросы взаимодействия сторон в рамках специнвестконтрактов (СПИК).

Анатолий Артамонов отметил, что в регионе были разработаны изменения в налоговое законодательство. «Для компаний — участников специальных инвестиционных контрактов ставка по налогу на прибыль составит 10%. От налога на имущество они освобождаются на пять лет», — пояснил он. Глава региона высоко оценил стремление компании «Астра Зенека» «работать в России и для России», что стало ее девизом. Губернатор пригласил российские компании использовать возможности специального инвестиционного контракта для реализации своих планов. «Однако важно отвечать установленным СПИКом требования. Они строгие, но выгодные», — отметил он.

Генеральный директор «АстраЗенека» Паскаль Сорио заметил, что одобрение СПИК специальной комиссией является важным событием. «Компания локализует в России целую линейку лекарственных препаратов», — резюмировал он.

Напомним, в 2016 году внешнеторговый оборот Калужской области с Королевством Швеция составил 127,4 млн. долларов США. По отношению к 2015 году этот показатель увеличился в 2,6 раза, в том числе экспорт — 9,3 млн. долларов США (вырос в 8,4 раза), импорт — 118,1 млн. долларов США (вырос в 2,5 раза). В этом году тенденция роста продолжилась: за семь месяцев внешнеторговый оборот между странами составил 146,2 млн. долларов США (по отношению к аналогичному периоду 2016 года увеличился в 2,5 раза).

Партнерами региона по реализации инвестиционных проектов за последние годы стали шведский автоконцерн Volvo, компании Part Russia AB, AstraZeneca, AGA.