Калуга, 14 сентября, 2017, 11:44 — ИА Регнум. В Калуге 13 сентября состоялось внеочередное заседание городской думы.

Фото пресс-службы городской думы Калуги На заседании

Депутаты внесли поправки в бюджет города Калуги. Доходная часть бюджета возросла на 24,9 млн рублей за счёт безвозмездных поступлений из бюджета Калужской области, кроме того перераспределяются ассигнования по предложениям подразделений городской управы.

8,4 млн. рублей дополнительно выделяется на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком. 8,1 млн. рублей выделяется на проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. 6,8 млн. рублей будет направлено на организацию социального обслуживания граждан, 19,3 млн. рублей — на осуществление ежемесячных выплат многодетным семьям, 900 тысяч рублей — на обеспечение социальных выплат, пособий и компенсаций.

18,7 млн. рублей выделяется МУП «Управление калужского троллейбуса» для компенсации недополученных доходов за перевозку льготных пассажиров.

1 миллион 800 тысяч рублей выделяется на капитальный ремонт кровли и перекрытий здания спортивной школы «Темп».

Также в ходе заседания были согласованы сделки ряду муниципальных предприятий города. Муниципальному предприятию «Калугатеплосеть» была согласовано сделка по выбору поставщика на поставку труб на сумму порядка 4 миллиона рублей, Управлению калужского троллейбуса была согласовано сделка по заключению договор коммерческого использования опор контактной сети для подвеса проводов, сумма сделки — 2,5 миллиона рублей.

Кроме того муниципальным предприятиям «Кинотеатр «Центральный» и «Управление калужского троллейбуса» были согласованы сделки по сдаче в аренду помещений и объектов.

В ходе часа контроля был заслушан отчёт о ходе реализации программы «Городская среда». В настоящее время ведутся работы по ремонту и благоустройству 73 дворовых территорий.

Принято пять дворов, на 14−15 сентября запланирована приёмка ещё пяти объектов. Замечания оперативно устраняются подрядчиками, оплата работ будет произведена после приёмки объектов.

«Наибольшее беспокойство у депутатского корпуса вызывают те дворы, в которых подрядчики до сих пор не приступили к работам, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов, — задержка с началом работ может привести к тому, что асфальтирование и благоустройство этих дворов будет проходить в неблагоприятных погодных условиях. Подрядчикам следует активизировать работы, в противном случае их будут ждать серьёзные штрафные санкции».