Москва, 14 сентября, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Пленарное заседание состоялось в рамках первого национального форума «Импортозамещение-2017» 12 сентября. Открыл заседание заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов. Он выразил уверенность, что форум будет способствовать развитию межотраслевого диалога представителей органов власти и бизнеса.

Пресс-центра Первого национального форума «Импортозамещение — 2017» В Москве открылся первый национальный форум «Импортозамещение — 2017»

Заместитель министра затронул вопросы преодоления кризисных явлений в экономике, связанных c антироссийскими санкциями, и роли импортозамещения среди факторов стабилизации. «Антироссийские санкции привели к прямо противоположному эффекту, в отличие от того, что планировали их «авторы», — отметил Каламанов. — Предприятия промышленности сумели за последние несколько лет мобилизоваться, стали искать новые рынки сбыта продукции, альтернативных поставщиков и другие источники и финансовые возможности». По его словам, Министерство промышленности и торговли направило максимум усилий на поддержку проблемных отраслей промышленности, при этом большой упор был сделан на внедрение инноваций, модернизацию предприятий, и в большинстве направлений удалось уже сейчас достигнуть определенных успехов.

С предложениями по совершенствованию отдельных направлений и инструментов политики импортозамещения выступил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. «Многие отрасли экономики использовали то окно возможностей, которое связано с реализацией политики импортозамещения», — отметил он.

Одним из эффективных инструментов поддержки импортозамещения стали специнвестконтракты (СПИК), обеспечивающие бизнесу предсказуемость для реализации масштабных проектов. Глава РСПП предложил устранить ряд ограничений в порядке заключения СПИК, например, в части зачета ранее вложенных инвестиций, а также повышения прозрачности процедур заключения и изменения контрактов. «Часто контракты изменяются не по вине инвестора, а по обстоятельствам непреодолимой силы, — пояснил Шохин, — поэтому, когда параметры контракта меняются менее чем на 20%, нужно помягче относиться к инвесторам, а не сразу снимать их что называется «с довольствия» через предоставление той или иной поддержки».

Глава РСПП поддержал предложение Минэкономразвития РФ вывести из-под налога на имущество движимое имущество, а также снизить ключевую ставку ЦБ. «Я считаю, — подчеркнул Шохин, — что Центральному банку лучше бы отказаться от шажков 0,25, надо уже замахиваться и на единички. Если до 8% будет снижена ключевая ставка — это будет правильный сигнал для экономики, для промышленных предприятий, что у нас инфляция сопровождается расширением доступа к кредитным ресурсам».

Президент группы компаний «Фармасинтез», выступившей стратегическим партнером форума, Пуния Викрам Сингх, рассказал о достижениях российской фармацевтической отрасли, а также подчеркнул роль государственной поддержки реализации программ импортозамещения, в частности, пример реализации программы «Фарма-2020». «В 2010 году в России производилось около 3% лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, 97% был импорт. На сегодняшний день, — сообщил он, — внутри страны производится более 60% препаратов, из которых «Фармасинтез» производит более 25%».

В то же время господин Пуния акцентировал внимание собравшихся на отсутствие в России серьезного производителя лекарственных субстанций. «Мы не можем управлять экономикой в отрасли, если мы не будем управлять производством фармсубстанций. Также нельзя говорить о лекарственной безопасности страны, если нет производства сырья», — подчеркнул он. По мнению Пунии, для изменения сложившейся ситуации необходимо увеличить долю преференций для производителей фармсубстанции до 40%, что даст незамедлительный эффект, в том числе в виде увеличения потока инвестиций в отрасль.

Также президент «Фармсинтеза» коснулся проблемы отсутствия культуры коммерциализации инновационных разработок. По этой причине наработки ученых находят применение за границей, возвращаясь в страну в виде дорогостоящих инновационных препаратов.

Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Петр Фрадков, отметил важность востребованности отечественной продукции на внешнем рынке как одного из главных показателей ее качества, а также озвучил данные по российскому несырьевого (неэнергетического) экспорта: за полугодие такой экспорт вырос на 18,6%. «Экспорт продукции машиностроения сравнился по темпам с экспортом продукции АПК, который был локомотивом последние годы», — сообщил Фрадков.

В рамках пленарного заседания форума выступил заместитель директора Фонда развития промышленности, поддержку и финансирование от которого за 2,5 года получили 172 проекта, Сергей Вологодский. Его доклад касался мер государственной поддержки отечественных промышленных предприятий. «Мы продолжаем запускать новые программы — в июле запустили отдельную программу по комплектующим изделиям, предоставляем льготные ставки: на первые 3 года 1% годовых, на 4−5-й годы — 5% годовых», — сообщил Вологодский.

Обращаться за поиском компетенций, новых технологических решений в Российское технологическое агентство призвал его директор Максим Шерейкин. В качестве двух основных задач он выделил необходимость повышения технологического уровня российских компаний для решения задач импортозамещения, а также агрегация спроса.

Деловая программа форума продолжилась стратегическими сессиями «Новая модель развития ОЭО в России: стратегия повышения инвестиционной привлекательности» и «Развитие промышленных кластеров и технопарков в рамках политики импорозамещения».

13 и 14 сентября в рамках форума проходит ряд тематических секций, посвященных импортозамещению во многих отраслях экономики: медицина и фармацевтика, топливно-энергетический комплекс, строительство, транспортная отрасль, сельское хозяйство и АПК.