Ярославль, 14 сентября, 2017, 11:20 — ИА Регнум. В Ярославле сотрудники Управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции задержали главного врача Угличской Центральной районной больницы Михаила Кривова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сайт Угличской ЦРБ Михаил Кривов

«Он был в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области по рабочим вопросам. Сотрудники УБЭП его задержали прямо здесь. Затем они отвезли его в Углич. Они задавали ему много вопросов, но запретили рассказывать об их содержании. Михаила Кривова задержали во вторник утром, а после обеда он снова был в департаменте и рассказал о своем задержании. Мы даже не знаем, за что он был задержан. Сейчас он находится на своем рабочем месте», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Надежда Корзина.

Михаилу Кривову 44 года, Он закончил ЯГМУ в 1998 года. С 2000 года был главврачом Туношенской участковой больницы. Возглавил Угличскую ЦРБ в 2012 году. Претензий со стороны правоохранительных органов к нему раньше не было.