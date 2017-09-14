Ярославль, 14 сентября, 2017, 11:13 — ИА Регнум. В Ярославской областной Думе состоялось совещание, посвященное ситуации, сложившейся в связи с ростом тарифов на электроэнергию, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Региональный Уполномоченный по защите прав предпринимателей Альфир Бакиров называет ее катастрофической — многие сельхозпроизводители Ярославской области поставлены на грань разорения.

Рост тарифов на электроэнергию ударит и по бюджету Ярославской области

В заседании приняли участие региональные депутаты, представители органов исполнительной власти, общественных организаций, бизнеса, поставщиков электрической энергии.

С просьбой разобраться в ситуации к председателю областной Думы Михаилу Боровицкому обратились руководители сельхозпредприятий из муниципальных районов. Это обращение было вызвано резким ростом цен на электрическую энергию в июле 2017 года. При заявленном уровне повышения на 4 процента для юридических лиц рост он составил более чем 32% по отношению к июню 2017 года.

«Их заставляют покупать электроэнергию по 8 рублей за киловатт, при этом цены на яйца, молоко, мясо из-за конкурентной среды не поднимаются, и закупочные цены у крупных сетевых компаний тоже остались на прежнем уровне. У сельхозпроизводителей прибыльная часть ужимается, как шагреневая кожа, они становятся на грань рентабельности, а многие и вовсе оказались на грани разорения. Поэтому мы начали бить во все колокола» — отмечает Альфир Бакиров.

По его словам, обращения от предпринимателей, промышленников и сельхозпроизводителей носят массовый характер.

«В первый раз такое: ко мне обращаются не только представители малого и среднего бизнеса, но и товаропроизводители, и сельхозпредприятия, и крупные промышленники. Поэтому я вышел с письмом в областную Думу с предложением обсудить ситуацию и принять срочные меры. Вопрос здесь скорее политический, чем экономический: нас сейчас выравнивают с Дальним Востоком, где образуется свободная экономическая зона. Мы категорически не согласны с этой позицией. И я попросил своих коллег из областной Думы поддержать позицию аппарата Уполномоченного о том, что, выравнивая тарифы и решая проблемы Дальнего Востока, нельзя это делать за счет промышленников Центральной зоны, искусственно повышать цену на электроэнергию для того, чтобы компенсировать потери на Дальнем Востоке» — считает Альфир Бакиров.

О ситуации, связанной с изменением тарифов, собравшимся доложил директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов. Он пояснил, что, по данным Министерства энергетики РФ, рост цен обусловлен объективными факторами на оптовых и розничных рынках электроэнергии — изменением средневзвешенной нерегулируемой цены, единых тарифов по передаче электроэнергии, сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и др.

Между тем, как уже сообщало ИА REGNUM, ФАС России признал департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области превысившим полномочия в области государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике в части пересмотра установленных на 2017 год сбытовых надбавок гарантирующего поставщика ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Но ситуацию это не спасло.

«В повышении больше федеральной составляющей, чем региональной, на заседании в областной Думе нам показали цифры — к каким убыткам идет «ТНС энерго-Ярославль»: их надбавка опустилась примерно в 10 раз. А федеральная составляющая увеличилась в 18−20 и даже 25 раз. Поэтому я вышел со срочной инициативой: через губернатора Ярославской области обратиться в Правительство РФ вплоть до Президента. Тут есть еще один немаловажный момент. Крупные предприятия, получив скачок цен на электроэнергию, естественно, начинают платить из прибыли. Прибыльная часть у них уменьшается, а значит, и налоги в бюджет Ярославской области тоже неизбежно уменьшатся. Это потянет за собой социальные последствия» — говорит Альфир Бакиров.

По итогам обсуждения депутаты решили принять обращение в связи со сложившейся ситуацией и вынести этот вопрос на заседание комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике, который состоится 15 сентября. Он должен принять решение о создании рабочей группы по подготовке обращения к Президенту РФ и председателю правительства.