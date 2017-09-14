Калуга, 14 сентября, 2017, 11:03 — ИА Регнум. С 1 октября 2017 года тариф за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов в Калуге хотят увеличить на 54%: с 2,98 рубля за м кв. общей площади квартиры до 4,6 рубля. Об этом заявили на совместном заседании комитетов городской думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ben_Kerckx Свалка мусора

Так, по подсчётам комитета финансов и тарифной политики управления городского хозяйства городской управы Калуги размер платы за вывоз мусора для квартиры площадью 54 м кв. может вырасти со 160,9 до 248,4 рубля в месяц. Окончательное решение по тарифам примут на заседании городского парламента 20 сентября.

В качестве обоснования резкого подъёма платы чиновники заявляют, что тарифы на вывоз мусора в Калуге не менялись почти четыре года, однако подводным камнем тут выступает планируемое закрытие 15 сентября 2017 года полигона твёрдых коммунальных отходов в пригородном Ждамирово. Отходы теперь будут вывозить за 45 км в соседний район, и транспортные расходы должны оплатить жители.

Тут примечательно два факта. Как заявляют чиновники, полигон в Ждамирово закроют по просьбам экологов и в пользу обустроенного рядом мусоросортирующего участка или, как предпочитают его именовать в калужской администрации, завода по производству альтернативного топлива, с которым городская управа заключила концессионное соглашение. Отсортированный на участке мусор и будут свозить для захоронения за 45 км от города. Причём место захоронения не указывается, чтобы, как объясняют чиновники, «не волновать жителей». Сейчас на участке сортируют порядка 22% мусора, в дальнейшем переработку планируют увеличить до 65%. Вот эти расходы на сортировку и захоронения и предлагается переложить на калужан.

Отметим, что ежегодно Калуга продуцирует порядка 1,4 млн кубометров отходов. Ещё 10−15% мусора планируют использовать в качестве топлива на заводе по производству цемента французской компании «Лафарж».

Тем временем калужане опасаются, что если мусорная свалка в Ждамирово всё же будет закрыта, а по данным ИА REGNUM это уже решённый вопрос, то помимо увеличения тарифов за вывоз мусора, это может повлиять на рост остальных коммунальных платежей под каким-либо предлогом. Удар по кошелькам и так уже немалый.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2017 года в Калужской области произошло повышение тарифов на коммунальные услуги. Так, рост тарифов на электроснабжение для населения в среднем по региону сложился на уровне 5,0%; по газоснабжению для населения — 4,06%; по отоплению — 2,0%; по горячему водоснабжению — 1,8%; по холодному водоснабжению и водоотведению — 3,3%. В 53 муниципальных образований области рост коммунальных платежей превысил 5,9%.