Москва, 14 сентября, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов попросил доработать IPhone, снабдив телефон дополнительной функцией, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Нилов обратился с письмом к генеральному директору ООО «Эппл Рус» Питеру Энгробу с просьбой расширить функционал популярной марки — ввести функцию, которую можно условно назвать «моментальный обратный звонок».

«Учитывая, что в нашей стране большинство граждан имеют низкий достаток и вынуждены экономить на всем, в том числе и на оплате расходов сотовой связи, нередко люди (по предварительной договоренности) совершают звонки близким по следующей схеме. Абонент А звонит (с мобильного или стационарного городского телефона) на мобильный телефон абоненту Б, абонент Б «сбрасывает» вызов и перезванивает абоненту А. Зачастую таким образом осуществляют звонки дети — старшим, пожилые люди — родственникам; такой способ может использоваться и для экономии при междугородной или международной связи — например, студентами, которые обучаются вдали от близких. Выгода достигается за счет того, что у абонента Б есть возможность совершать звонки или по низкой стоимости (в том числе за счет безлимитных или пакетных тарифов), или бесплатно (например, если расходы на сотовую связь оплачивает работодатель)», — аргументировал парламентарий необходимость доработки.

Новая функция «позволила бы отказаться от излишних действий («сбросить» и перезвонить) и сделать ответный звонок удобным. Убежден, данная функция будет востребована пользователями», — отметил он.

Apple показала сразу три новых смартфона: iPhone 8 и 8 Plus и iPhone X. «Восьмерки» оказались не более чем типичным S-обновлением уже существующих iPhone, а особо радикальные новинки достались iPhone X. После презентации Apple снизила цены на модели смартфонов седьмого поколения в среднем на 4—5 тыс. рублей.