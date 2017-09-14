Москва, 14 сентября, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Список системно значимых кредитных организаций, составленный Банком России, стал на одну строчку длиннее. Перечень пополнился Московским кредитным банком, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Новый перечень крупнейших российских банков, устойчивость которых влияет на рынок в целом, включает 11 кредитных организаций. В их числе Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк.

«На их долю приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора», — говорится в сообщении.

Деятельность Московского кредитного банка, основанного в 1992 году, сконцентрирована в Москве и Московской области. Банк является участником системы страхования вкладов, где ему присвоен номер 253.

Председатель правления банка — Владимир Чубарь, основным акционером кредитной организации является глава концерна «Россиум» Роман Авдеев.

Перечень системно значимых банков был определен на основании указания Банка России от 16 января 2014 года. При этом изначально такой статус присваивался банкам, на долю которых приходилось не менее 80% совокупных активов банковского сектора.

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