Рим, 14 сентября, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Теперь итальянцы боятся. Присутствие слишком большого количества мигрантов, легальных и нелегальных, заставляет итальянских граждан стать более подозрительными. Настолько, что по данным опроса Европейской обсерватории по безопасности, опубликованного 13 сентября газетой La Repubblica, чувство незащищенности и страха наблюдается у 46% итальянцев. Это самый высокий процент за последние десять лет. Фактически, страна вернулась к периоду осени 2007 года, тогда этот индекс составлял 51%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Исследование, проведенное институтом политических исследований Demos в сотрудничестве с Фондом Unipolis и Обсерваторией Павии, указывает, что пики незащищенности всегда связаны с горячими избирательными периодами. В 1999 году это было связано с административными и европейскими выборами. В 2007 году итальянцам пришлось пережить период между двумя политическими выборами: в 2006 году выиграли левоцентристы с Романо Проди, а в 2008 году выиграл правоцентристский лидер Сильвио Берлускони. В обоих случаях иммиграция была предметом конфронтации.

На нынешней рост ощущения тревоги и небезопасности влияют непрерывные высадки мигрантов с побережий Северной Африки и участившиеся случаи сексуального насилия со стороны мигрантов. Также в исследовании отмечается, что на ситуацию пагубно влияют СМИ. В последний месяц 10 процентов эфирного времени новостных передач было посвящены теме мигрантов, причем информация преподносится в негативном ключе.