Тутаев, Ярославская область, 14 сентября, 2017, 10:16 — ИА Регнум. В Тутаевском районе Ярославской области Малаховский детский дом имени А.Л. Воронина перейдет в казну Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Романа Колесова Малаховский детский дом

Несколько лет назад это областное учебно-воспитательное учреждение, рассчитанное на 30 детей, было расформировано в связи с неполной укомплектованностью. Часть воспитанников распределили по другим областным учреждениям, часть детей нашли приёмные семьи. На территории детского дома находится 20 зданий в удовлетворительном состоянии

«В наш адрес поступило обращение департамента образования области об изъятии объектов недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления за данным учреждением, и включении его в состав казны Ярославской области. В настоящее время решается вопрос о передаче части объектов недвижимости. Кроме того, в стадии оформления находятся документы по межеванию земельного участка детского дома», — сказал департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов.

«Один из лучших детских домов, почти полностью построенный на деньги немецких партнеров фонда милосердия и здоровья бездумно расформировали, вопреки принятым решениям рабочей группы по проверке детских домов при губернаторе Ярославской области. Мы предлагали доукомплектовать его, но власти решили закрыть детдом. А те детдома, которые мы рекомендовали к закрытию, продолжают существовать, хотя полностью не приспособлены для проживания детей. Воспитанники продолжают жить в исторических зданиях и церкви», — сказала председатель фонда милосердия и здоровья Светлана Лягушева.

Территория детского дома расположена в живописном месте. В двух километрах — река Ить. В километре — старинная церковь, жаль, разрушенная. Когда-то село Малахово было большим — с мельницей, купеческими лавками и пр. Рядом лес, правда, заросший. Правительство области еще не решило, что будет в этом живописном месте.