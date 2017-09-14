Москва, 14 сентября, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Предложение Госдепартамента США разместить миротворческий контингент ООН на границе России и Украины не может быть поддержано Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

«Предложение, звучащие со стороны США о размещении миротворцев ООН на границе РФ и Украины, идет вразрез с той концепцией, которая была предложена президентом РФ Владимиром Путиным. Мы не против размещения миротворцев на Донбассе, но только на линии разграничения и для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ», — отметил Слуцкий.

«Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, мы не ведем войну с Украиной, поэтому размещение миротворцев на границе двух государств будет противоречить самой сути миротворческой миссии», — подчеркнул глава комитета Госдумы.

Ранее предложение США осудил и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ). «С таким же удовольствием Госдеп США мог предложить разместить вооруженные силы миротворцев на границе Украины и Польши, Белоруссии и России, России и Китая, Китая и Индии», — сказал парламентарий.

Напомним, что США намерены предложить разместить миротворцев на российско-украинской границе на Генассамблее ООН. Об этом заявила представитель Госдепа Хизер Науэрт.