В ГД осудили предложение разместить миротворцев ООН на границе РФ и Украины
Москва, 14 сентября, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Предложение Госдепартамента США разместить миротворческий контингент ООН на границе России и Украины не может быть поддержано Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
«Предложение, звучащие со стороны США о размещении миротворцев ООН на границе РФ и Украины, идет вразрез с той концепцией, которая была предложена президентом РФ Владимиром Путиным. Мы не против размещения миротворцев на Донбассе, но только на линии разграничения и для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ», — отметил Слуцкий.
«Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, мы не ведем войну с Украиной, поэтому размещение миротворцев на границе двух государств будет противоречить самой сути миротворческой миссии», — подчеркнул глава комитета Госдумы.
Ранее предложение США осудил и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ). «С таким же удовольствием Госдеп США мог предложить разместить вооруженные силы миротворцев на границе Украины и Польши, Белоруссии и России, России и Китая, Китая и Индии», — сказал парламентарий.
Напомним, что США намерены предложить разместить миротворцев на российско-украинской границе на Генассамблее ООН. Об этом заявила представитель Госдепа Хизер Науэрт.