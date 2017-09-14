Москва, 14 сентября, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Регулярно проводящиеся военные учения «Запад-2017» не могут быть операцией по захвату Россией Польши или стран Прибалтики, а связанная с ними антироссийская риторика оправдывает повышение военных расходов стран НАТО, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Mil.ru Учения Запад-2017

Совместные стратегические учения российских и белорусских войск проводятся каждые два года начиная с 2009-го. Они всегда отличаются достаточно серьезным масштабом, однако раньше они «раздражали» западные страны намного меньше. Это связано с тем, что политическая ситуация была проще, сейчас же отношения между Россией и странами НАТО находятся на очень низком уровне, что и приводит к тому, что руководство многих стран и западные СМИ активно нагнетают антироссийскую риторику по любому поводу.

Абсолютно очевидно, что военные учения «Запад-2017» не превратятся в операцию по захвату Польши или стран Прибалтики, однако постоянное поддерживание разговоров на эту тему позволяет заставлять европейских союзников США повышать свои военные бюджеты, которые в течение многих лет сокращались.

Поэтому не стоит забывать об элементе бизнеса в этой истории — лобби западных военно-промышленных компаний работает активно.

Ранее Минобороны РФ вновь объяснило, что стратегические учения «Запад-2017», которые пройдут на территории Белоруссии и России 14−20 сентября, не представляют угрозы для стран Восточной Европы и Прибалтики. Жители этих стран могут «спать спокойно», заявил в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle замминистра обороны России Александр Фомин.

По его словам, никого не должно пугать слово «Запад» в названии учений — оно подразумевает западную часть России, а не страны «Запада». То есть его не стоит воспринимать «в широком, политическим смысле как географический термин, включающий страны Запада, Европейского союза или членов НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, стратегические учения «Запад-2017» стартуют 14 сентября на территории Белоруссии и трех российских полигонах. Частично учения пройдут возле литовской границы. По данным оборонного ведомства, в них будут задействованы около 13 тыс. военных. Большое количество российских военных и боевой техники разместят на белорусской территории.

Читайте также: В Латвии нашли виновного в панике из-за учений «Запад-2017»

В ряде стран в связи с этими учениям началась паника. Например, литовская разведка предположила, что в сценарий учений включат «вооруженный конфликт с НАТО». А на Украине заявили, что Россия введет на территорию Белоруссии свои войска, а потом «не выведет» их полностью.