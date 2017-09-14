Новороссийск, Краснодарский край, 14 сентября, 2017, 09:52 — ИА Регнум. В Новороссийске Краснодарского края нынешние жители города получили письмо из прошлого. Ровно 50 лет назад у Суджукского маяка была заложена капсула времени. Накануне, 13 сентября, бетонный массив, в котором и была замурована капсула, был поднят на поверхность со дна Черного моря, передаёт ИА REGNUM. Собравшиеся — члены нынешней «Шхуны ровесников», представители молодёжных поисковых отрядов и местной власти, журналисты замерли в ожидании. Морской кран плавно опустил глыбу на платформу.

Admnvrsk.ru Бетонная плита

Подобную технически сложнейшую операцию по извлечению из воды 10-тонной бетонной плиты в городе-герое провели впервые. К работам были привлечены экипажи водолазного катера РФБ 5315 и плавкрана «Инженер Подлесний» под общим руководством директора ООО «ПортГидроСтрой» Николая Савича.

Бетонную плиту доставили на 13-й причал Новороссийского судоремонтного завода, где извлекут и вскроют капсулу. Все экспонаты отправятся в исторический музей и будут доступны для просмотра в течение месяца. То, что послали нынешним жителям города из 1967 года основатели молодёжного, литературно-патриотического объединения «Шхуна ровесников», смогут увидеть все желающие.

Известно, что среди тех, кто отправил свои обращения к потомкам, — заслуженные люди, символы своего времени: Герои Советского Союза — лётчик испытатель Константин Коккинаки, вице-адмирал Георгий Холостяков, командующий Новороссийской военно-морской базой во время Великой Отечественной войны, контр-адмирал Лев Владимирский, возглавлявший во время войны Черноморский флот, участник штурма Зимнего дворца Георгий Советов.

Всего тогдашними школьниками и студентами было написано 894 письма о своём времени, о любви к Родине, к родному городу, о стремлениях, мечтах и чаяниях, а ещё о надежде. Штаб отобрал только 64 письма. С именами детей, которые родились в городе 7 ноября 1967 года, послания в будущее вместе с документальным фильмом о жизни города-героя Новороссийск были помещены в «Капсулу времени» и опущены в море к подножью Суджукского маяка.

«Дорогие потомки, вы такие счастливые, ведь живете при коммунизме, на Луну летаете! Именно мы готовили для вас это будущее», — процитировала начало письма представитель первого поколения «шхуновцев» Надежда Черная. Она вспоминает, что тогда так писали многие, никто не мог представить, что жизнь и страна так изменятся.

Admnvrsk.ru Поднятие капсулы времени

«Меня переполняют чувства, — прокомментировал глава Новороссийска Игорь Дяченко. — Я осознаю, что сегодня имею возможность прикоснуться к прошлому. Я горжусь этим прошлым, горжусь людьми, которые жили и живут в моём родном городе-герое».

Добавим, что связь поколений на этом не прервётся. Еще в 2016 году в Новороссийске стартовала новая акция «Послание потомкам». Начался сбор материалов, которые будут помещены в капсулу времени: готовились видеообращения, отбирались письма, книги, фильмы, музыкальные произведения, подборки картин и фотографий местных авторов.

Admnvrsk.ru 50 лет спустя

Капсула для нового послания готовилась на Судоремонтном заводе. К 14 августа герметичный контейнер для отправки в будущее был готов. Его диаметр составит 295 мм, высота — 600 мм. НовоморНИИпроект разработал проект бетонного массива, в который будет замурована капсула. Его изготовят с учётом территориальных метеоусловий.

С чего всё началось?

В 1967 году — год 50-летия Октябрьской революции — в одном из январских номеров газеты «Новороссийский рабочий» было опубликовано обращение к молодежи города-героя с призывом написать свои послания в 2017 год. Автором операции «Послание потомкам» был литературный сотрудник «НР» Константин Подыма, создатель и капитан «Шхуны ровесников».

Письма в будущее приходили в редакцию тысячами, был создан специальный штаб по их отбору, велась кропотливая работа. В результате 7 апреля 1968 года у подножия Суджукского маяка при входе в Цемесскую бухту был положен бетонный массив с капсулой-контейнером с посланиями.