Москва, 14 сентября, 2017, 09:14 — ИА Регнум. Заявление министерства внутренней безопасности США о том, что продукция российской компании «Лаборатории Касперского» представляет угрозу, свидетельствует об отсутствии в США добросовестной конкуренции. Ранее ведомство призвало отказаться от продуктов российского разработчика антивирусного программного обеспечения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США против России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook написала, что «вот и вся добросовестная конкуренция в трех строчках». Речь идет о сообщении МВБ США, в котором ведомство требует в течение трех месяцев прекратить использование во всех госучреждениях страны продукции российской компании.

Причем сделать это нужно в три этапа: в течение месяца отчитаться о наличии программ «Касперского», через два месяца — составить план перехода на другую продукцию, через три — окончательно отказаться от «Касперского».

В сообщении министерство высказало обеспокоенность связями «между некоторыми представителями «Касперского» и российской разведкой и другими правительственными органами». Также МВБ США смущает норма российского законодательства, якобы говорящая о том, что российские разведывательные учреждения могут «потребовать или заставить «Касперского» предоставить помощь и перехватить коммуникации, которые проходят через российские сети».

Читайте также: New York Times: Антивирус Касперского — угроза безопасности США

В «Лаборатории Касперского» заявили, что компания никогда не принимала участия и не помогала какому-либо правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. Причиной такого решения МВБ, по мнению представителя компании, стало давление текущей геополитической ситуации.

Никаких доказательств своей «обеспокоенности» министерство не привело. Ранее Вашингтон неоднократно обвинял «Лабораторию Касперского» в том, что компания связана с российскими спецслужбами. Никаких доказательств этому предъявлено не было, а продукция компании продолжает пользоваться большим спросом в США.

В конце июня агенты Федерального бюро расследований (ФБР) пришли к 10 сотрудникам «Лаборатории Касперского», проживающим в США. Они пытались выяснить, какую информацию антивирус может передавать в Россию. Претензий к сотрудникам компании высказано не было.

Читайте также: Сотрудников «Лаборатории Касперского» в США допросили агенты ФБР

В июне Сенат США рассматривал проект военного бюджета США, предполагающий введение запрета на использование правительственными структурами продукции компании «Лаборатория Касперского». Это мотивировалось якобы возможностью использования российским правительством антивируса в качестве средства для шпионажа, саботажа и других злонамеренных действий против США.

Инициатором мер в отношении российской компании выступила сенатор Джин Шахин (Демократическая партия, штат Нью-Хэмпшир, США). По ее словам, «связь» «Лаборатории Касперского» с Кремлем существует. Шахин считает, что «Лаборатории Касперского» «нельзя доверять защиту жизненно важной части национальной безопасности США».

Со своей стороны в июле глава фирмы Евгений Касперский в интервью агентству Associated Press заявил, что готов предоставить властям США для изучения исходный код программ, разрабатываемых компанией.

Читайте также: «Лаборатория Касперского» может раскрыть программный код властям США

Касперский также заявил о готовности выступить в Конгрессе США для того, чтобы развеять подозрения Вашингтона по поводу деятельности российской компании.

В США с декабря 2016 года продолжается информационная кампания, развивающая тему «воздействия России на президентские выборы в США». Ни одного доказательства такого воздействия до сих пор представлено не было. Обвинения мифическим «русским хакерам» выдвигала проигравшая выборы Демократическая партия и подконтрольные ей СМИ.