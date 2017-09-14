Астана, 14 сентября, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Оренбург, Нукус, Ташкент, Омск и Кульджа как части государства под названием Qazaqstan. Любопытную карту разместило сегодня, 14 сентября, государственное информационное агентство «Казинформ» в качестве иллюстрации к тексту о модернизации государственного языка. Ссылка на материал в кэше Google тут.

Скриншот страницы сайта «Казинформ»

Примечательно, что сам текст посвящен проблемам, далеким от государственных границ.

К территории государства Qazaqstan отнесены участки территорий, принадлежащих России, Китаю и Узбекистану.

Напомним, 7 апреля 2017 года новым генеральным директором МИА «Казинформ был назначен Аскар Умаров, известный в Казахстане своими публикациями националистического толка, сделанными под псевдонимом Аскар Кумыран. Ранее сайт «Агентство гражданской журналистики Titus» сделал подборку его высказываний в интернете.

При этом официальный Казахстан предельно резко реагирует на то, что расценивается как территориальные претензии со стороны России: в 2014 году в министерство иностранных дел Казахстана был для объяснений приглашен Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Казахстане Михаил Бочарников. Поводом стало выступление председателя верховного совета Республики Хакасия Владимира Штыгашева о том, что в 30-е годы XX века Россия отдала республике часть своих территорий.

Официальная Астана в 2014 году также заявляла о намерении направить Москве ноту протеста с просьбой разъяснить позицию российских властей в связи с заявлением политика Эдуарда Лимонова о том, что часть Казахстана должна отойти РФ.

Представитель МИД Казахстана Жанболат Усенов тогда, в частности, признал, что сам по себе инцидент не имеет отношения к России как к государству, «но так уж получилось, что господин Лимонов имеет российское гражданство».

Председатель комитета Мажилиса (нижней палаты) парламента Республики Казахстан по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев заявил, что российским депутатам следует быть осторожнее с высказываниями, уже в феврале 2017 года.